24 Канал зібрав захоплюючі серіали, які глядачі полюбили не менше, а подекуди й більше за літературний оригінал.

"Бріджертони"

Книги Джулії Квінн про велику родину Бріджертонів були романтичними, але Netflix зробив із них справжній світський карнавал.

Бали, сукні, плітки леді Вістлдаун, королева, скандали й романтичні погляди через кімнату – серіал явно вирішив, що просто екранізувати романи буде недостатньо.

І не прогадав. "Бріджертони" перетворили історичні романи на попкультурний феномен, де навіть люди, які востаннє відкривали книгу добровільно ще у школі, раптом зацікавилися британським вищим світом.

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"Бріджертони": дивитись трейлер

"Поза кампусом"

Романтична історія про тиху Ханну та зіркового хокеїста Гаррета має всі необхідні інгредієнти жанру: фальшиві стосунки, закоханість, університет, спорт і, звісно, чоловіка, який спочатку поводиться як самовпевнений король кампусу, а потім раптово виявляє почуття.

Екранізація додала історії візуальності й зробила персонажів живішими для аудиторії, яка любить романтику не лише читати, а й дивитися.

"Поза кампусом": дивитись трейлер

"Нічний адміністратор"

Роман Джона ле Карре – серйозний шпигунський трилер. Екранізація залишила шпигунів, зброю, міжнародні змови та подвійні ігри, але додала ще й атмосферу, через яку хочеться негайно забронювати номер у дорогому готелі. Щоправда, краще без знайомств із торговцями зброєю.

У центрі – колишній військовий Джонатан Пайн, який працює нічним адміністратором у Каїрі, але зрештою опиняється під прикриттям у небезпечному світі мільярдів і криміналу.

Серіал отримав власне життя – і став одним із тих випадків, коли екранізацію згадують не як "ту версію книги", а просто як окремий хіт.

"Нічний адміністратор": дивитись трейлер

"Таємниця бункера"

Книга Г’ю Гоуї "Бункер" дала основу для історії про людей, які після глобальних катастроф живуть у величезному підземному бункері й переконані, що зовнішній світ смертельно небезпечний.

Серіал Apple TV+ перетворив цю ідею на масштабну антиутопію з повільним нагнітанням параної.

Тут головне питання навіть не "що відбувається?", а "а чи варто взагалі вірити тому, що нам показують?"

І так, після кількох серій починаєш підозрювати буквально всіх. Навіть бункер.

"Таємниця бункера": дивитись трейлер

"Уроки хімії"

У романі Бонні Гармус Елізабет Зотт – талановита хімік, якій у 1950-х доводиться працювати у світі, де жінці можуть дозволити готувати каву для науковців, але не власні експерименти.

Після звільнення вона стає ведучою кулінарного шоу й використовує телебачення, щоб фактично проводити для домогосподарок уроки науки.

Екранізація додала цій історії ще більше емоцій, а Брі Ларсон зробила Елізабет героїнею, за якою хочеться стежити не лише через сюжет.

Хімія, кулінарія, фемінізм і трохи помсти патріархат – коктейль вийшов переконливий.

"Уроки хімії": дивитись трейлер

"Оповідь служниці"

Роман Маргарет Етвуд і без того був моторошним. Серіал зробив його ще більш гнітючим – і значно масштабнішим.

У центрі історії Джун Осборн, яка опиняється в тоталітарній державі Гілеад, де жінок фактично позбавили прав і перетворили на інструмент для народження дітей.

Екранізація дозволила значно глибше розкрити персонажів і світ, який у книзі був показаний більш стисло.

А ще серіал подарував нам Джун, яка замість покірного «ну що ж поробиш» обрала варіант "я зараз зламаю всю вашу систему".

"Оповідь служниці": дивитись трейлер

"Дім дракона"

Тут усе складніше, адже першоджерело – "Вогонь і кров" Джорджа Мартіна – написане не як традиційний роман, а радше як історична хроніка Вестероса.

Тому творцям серіалу довелося фактично оживити те, що в книзі подається через перекази, записи та суперечливі свідчення.

І результат вийшов дуже телевізійним: Таргарієни, дракони, боротьба за Залізний трон, родинні конфлікти й люди, які вкотре доводять, що найнебезпечніше місце у Вестеросі – це не поле бою, а сімейна вечеря.

"Дім дракона" розширив історію "Вогню і кров" та дав персонажам більше характерів, мотивації й емоцій.

"Дім дракона": дивитись трейлер

А якщо ви хочете просто провести вечір за переглядом цікавих, але легких серіалів - тоді маємо й таку добірку.



