24 Канал собрал увлекательные сериалы, которые зрители полюбили не меньше, а порой даже больше, чем литературный оригинал.

"Бриджертоны"

Книги Джулии Квинн о большой семье Бриджертонов были романтичными, но Netflix превратил их в настоящий светский карнавал.

Балы, платья, сплетни леди Вистлдаун, королева, скандалы и романтические взгляды через зал – создатели сериала явно решили, что просто экранизировать романы будет недостаточно.

И не прогадал. "Бриджертоны" превратили исторические романы в попкультурный феномен, благодаря которому даже те, кто в последний раз добровольно открывал книгу еще в школе, вдруг заинтересовались британским высшим обществом.

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"Бриджертоны": смотреть трейлер

"За пределами кампуса"

Романтическая история о тихой Ханне и звездном хоккеисте Гаррете содержит все необходимые ингредиенты жанра: фиктивные отношения, влюбленность, университет, спорт и, конечно же, мужчину, который сначала ведет себя как самоуверенный король кампуса, а затем внезапно раскрывает свои чувства.

Экранизация добавила истории визуальности и сделала персонажей более живыми для аудитории, которая любит романтику не только читать, но и смотреть.

"За пределами кампуса": смотреть трейлер

"Ночной администратор"

Роман Джона ле Карре – серьезный шпионский триллер. Экранизация сохранила шпионов, оружие, международные заговоры и двойные игры, но добавила еще и атмосферу, из-за которой хочется немедленно провести бронирование номера в дорогом отеле. Правда, лучше без знакомств с торговцами оружием.

В центре сюжета – бывший военный Джонатан Пайн, который работает ночным администратором в Каире, но в итоге оказывается под прикрытием в опасном мире миллиардов и криминала.

Сериал обрел собственную жизнь – и стал одним из тех случаев, когда экранизацию вспоминают не как "ту версию книги", а просто как отдельный хит.

"Ночной администратор": смотреть трейлер

"Тайна бункера"

Книга Хью Гоуи "Бункер" послужила основой для истории о людях, которые после глобальных катастроф живут в огромном подземном бункере и убеждены, что внешний мир смертельно опасен.

Сериал Apple TV+ превратил эту идею в масштабную антиутопию с медленным нарастанием паранойи.

Здесь главный вопрос даже не "что происходит?", а "стоит ли вообще верить тому, что нам показывают?"

И так, после нескольких серий начинаешь подозревать буквально всех. Даже бункер.

"Тайна бункера": смотреть трейлер

"Уроки химии"

В романе Бонни Хармус Элизабет Зотт – талантливая химик, которой в 1950-х приходится работать в мире, где женщине могут позволить готовить кофе для ученых, но не проводить собственные эксперименты.

После увольнения она становится ведущей кулинарного шоу и использует телевидение, чтобы фактически проводить для домохозяек уроки науки.

Экранизация придала этой истории еще больше эмоций, а Бри Ларсон сделала Элизабет героиней, за которой хочется следить не только из-за сюжета.

Химия, кулинария, феминизм и немного мести патриархату – коктейль получился убедительным.

"Уроки химии": смотреть трейлер

"Рассказ служанки"

Роман Маргарет Этвуд и без того был жутким. Сериал сделал его еще более гнетущим – и значительно масштабнее.

В центре истории – Джун Осборн, которая оказывается в тоталитарном государстве Гилеад, где женщин фактически лишили прав и превратили в инструмент для рождения детей.

Экранизация позволила значительно глубже раскрыть персонажей и мир, который в книге был показан более сжато.

А еще сериал подарил нам Джун, которая вместо покорного "ну что ж, поделаешь" выбрала вариант "я сейчас сломаю всю вашу систему".

"Рассказ служанки": смотреть трейлер

"Дом дракона"

Здесь все сложнее, ведь первоисточник – "Огонь и кровь" Джорджа Мартина – написан не как традиционный роман, а скорее как историческая хроника Вестероса.

Поэтому создателям сериала пришлось фактически оживить то, что в книге подается через предания, записи и противоречивые свидетельства.

И результат получился очень телевизионным: Таргариены, драконы, борьба за Железный трон, семейные конфликты и люди, которые в очередной раз доказывают, что самое опасное место в Вестеросе – это не поле битвы, а семейный ужин.

"Дом дракона" расширил историю "Огня и крови" и придал персонажам больше характера, мотивации и эмоций.

"Дом дракона": смотреть трейлер

А если вы хотите просто провести вечер за просмотром интересных, но легких сериалов – тогда у нас есть и такая подборка.