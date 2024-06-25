Кино 24 подобрал несколько сериалов, которые точно станут отличным выбором для вечернего просмотра. Они могут поднять настроение, захватить внимание и помочь забыть обо всем на несколько часов.

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"Люпен"

Год: 2021 – до сих пор

Рейтинг IMDb: 7.5

Французский телесериал основан на образе литературного персонажа Арсена Люпена. В центре сюжета – молодой Ассан, жизнь которого кардинально меняется после смерти отца, несправедливо обвиненного в преступлении. Эта трагедия переворачивает его мир с ног на голову.

Спустя годы, вдохновленный историей Арсена Люпена, Ассан решает отомстить за отца. Для этого он разрабатывает хитроумный план по похищению драгоценного колье Марии-Антуанетты.

"Люпен": смотрите трейлер онлайн

На платформе Netflix вышло три сезона этого сериала, который получил высокую оценку кинокритиков.

"Аббатство Даунтон"

Год: 2010 – 2015

Рейтинг IMDb: 8.7

В первых сериях события разворачиваются в 1912 году. В результате трагедии на Титанике становится известно о смерти потомка титула графа Грэнтема.

Больше потомков мужского рода в семье не осталось, поэтому другие члены семьи ожидают, что вся собственность перейдет к старшей дочери. Однако граф отказался отстоять права дочери Мэри и решил отдать свой капитал неизвестному дальнему родственнику.

"Аббатство Даунтон": смотрите трейлер онлайн

Второй сезон рассказывает о событиях на фоне Первой мировой войны, а третий о послевоенной ситуации. Сериал получил несколько наград, в частности Золотой глобус.