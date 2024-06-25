Кіно 24 підібрав кілька серіалів, які точно стануть чудовим вибором для вечірнього перегляду. Вони можуть підняти настрій, захопити увагу і допомогти забути про все на кілька годин.

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"Люпен"

Рік: 2021 – дотепер

Рейтинг IMDb: 7.5

Французький телесеріал заснований на образі літературного персонажа Арсена Люпена. У центрі сюжету – молодий Ассан, життя якого кардинально змінюється після смерті батька, несправедливо звинуваченого у злочині. Ця трагедія перевертає його світ з ніг на голову.

Через роки, натхнений історією Арсена Люпена, Ассан вирішує помститися за батька. Для цього він розробляє хитромудрий план з викрадення коштовного кольє Марії-Антуанетти.

"Люпен": дивіться трейлер онлайн

На платформі Netflix вийшло три сезони цього серіалу, який отримав високу оцінку кінокритиків.

"Абатство Даунтон"

Рік: 2010 – 2015

Рейтинг IMDb: 8.7

У перших серіях події розгортаються у 1912 році. Внаслідок трагедії на Титаніку стає відомо про смерть нащадка титулу графа Ґрентема.

Більше нащадків чоловічого роду в родині не залишилось, тому інші члени сім'ї очікують, що вся власність перейде до старшої доньки. Однак граф відмовився відстояти права доньки Мері та вирішив віддати свій капітал невідомому далекому родичу.

"Абатство Даунтон": дивіться трейлер онлайн

Другий сезон розповідає про події на тлі Першої світової війни, а третій про повоєнну ситуацію. Серіал отримав кілька нагород, зокрема Золотий глобус.