5 украинских сериалов с Фросей Мельник, которые сделали девочку популярной с самого детства
- Ефросиния Мельник известна своей актерской игрой в сериалах "Любовь с закрытыми глазами", "Возвращение", "Хранилище. Восемь историй", "Круг заблуждения" и "Я – Надежда".
- Мельник, которая начала карьеру в детстве, сейчас является не только актрисой, но и блогером и телеведущей.
Эта девочка получила известность еще в совсем юном возрасте. Ефросинья Мельник начала появляться на съемочных площадках рядом со взрослыми актерами и поражать всех своей харизмой и искренним талантом.
Сегодня ей уже 12, а в ее активе – немало киноработ. В материале 24 Канала рассказываем, в каких сериалах сыграла Ефросинья и какие роли принесли ей популярность. Кстати, ранее мы также рассказывали, какие фильмы и сериалы сделали популярным Женю Лебедина – смотрите по ссылке.
Какие сериалы сделали Ефросинию Мельник популярной?
"Любовь с закрытыми глазами"
Еще совсем маленькой Ефросиния Мельник сыграла роль в мини-сериале "Любовь с закрытыми глазами". В нем она воплотила образ Насти. Премьера состоялась в 2019 году.
"Любовь с закрытыми глазами" / Кадр из сериала
Сериал насчитывает всего четыре эпизода, однако даже в таком юном возрасте Ефросинья поражала своим актерским мастерством – на тот момент ей было всего шесть лет.
"Возвращение"
Еще один украинский сериал с ее участием – "Возвращение", который также вышел в 2019 году. Тогда актрисе было всего шесть.
Это мелодрама о двух сводных сестрах, которые совершенно не похожи друг на друга. Как это часто бывает, из-за любви между ними разворачиваются настоящие драмы. Сериал насчитывает восемь эпизодов.
"Возвращение" / Кадр из сериала
"Хранилища. Восемь историй"
Сериал "Хранилище. Восемь историй" вышел в 2024 году. Это украинская драматическая лента о реалиях сегодняшнего дня. Восемь разных историй, которые могли бы не случиться, если бы не воздушная тревога, что сводит людей вместе в одном укрытии.
Каждая серия – это новая история с новыми героями в разных местах, но всех их объединяет знакомый каждому украинцу сигнал тревоги.
"Круг заблуждения"
Еще один сериал, в котором сыграла Ефросиния Мельник, – "Круг заблуждения". Премьера состоялась 5 мая 2024 года. Сюжет рассказывает о том, как идеальная картинка может скрывать страшную правду.
После десяти лет в тюрьме женщина выходит на свободу и решительно настроена распутать клубок лжи, восстановить справедливость и, самое главное, вернуть свою дочь.
"Я – Надежда"
Также актриса снялась в первом украинском военно-драматическом сериале "Я – Надежда". Ленту создали уже во время полномасштабной войны в Украине, режиссером проекта стал Денис Тарасов.
Премьера состоялась 24 февраля 2023 года.
В основе сюжета – реальные события о работниках скорой помощи в Харькове, которые в феврале и марте 2022 года под постоянными обстрелами спасали гражданских и военных. Они рисковали собственной жизнью, работали без сна и ежедневно жертвовали собой ради спасения других.
Кто такая Ефросиния Мельник?
- Ефросиния Мельник – украинская актриса, блогер и телеведущая.
- Несмотря на юный возраст – сейчас ей всего 12 лет – она уже имеет в своем активе немало проектов: это и сериалы, и телешоу.
- Кроме того, девочка активно ведет свой инстаграм-блог.
- Сейчас Ефросиния учится и одновременно успешно совмещает это со съемками.
- Она родилась в Киеве и уже с трехлетнего возраста декламировала стихи Василия Симоненко, Лины Костенко и других украинских поэтов. Хотя девочка выросла в обычной семье, ее талант смогли разглядеть и поддержать родители.
- На всех проектах и съемках Ефросинию сопровождает ее отец Виктор.