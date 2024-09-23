В то же время некоторые из этих сериалов абсолютно ушли в забвение: то ли из-за своей нишевости, то ли из-за устарелости и отдаленности от современной аудитории. Кино 24 расскажет о таких сериалах – когда-то они завоевали сердце зрителя, но сейчас стали забытыми.

Интересно 3 лучшие детективные сериалы за последние 10 лет

"Богач, бедняк" (1976)

Это один из первых мини-сериалов в истории кино. Он основан на романе Ирвина Шоу и рассказывает о разной судьбе братьев Джордашей. Руди становится успешным бизнесменом и богачом, бунтарь Том начинает заниматься боксом. Вдруг в сюжете появляется опасный и эксцентричный Фальконетти, пожизненный враг братьев, который хочет их убить.



Забытые сериалы / Кадр из сериала

Сериал получил 15 номинаций премии Эмми, а также со временем вышло его продолжение.

"Рыцарь дорог" (1982)

В центре научно-фантастического телесериала – бывший полицейский Майкл Найт и его напарница – машина по имени Китти с искусственным интеллектом. Авто оборудовано по последнему слову техники и работает на частную организацию, борющуюся с преступностью.



Забытые сериалы / Кадр из сериала

Образ крутого мужчины, которому удается бороться с ворами, с которыми не могут справиться другие органы, покорила телевидение 80-х. Сериал хотели возродить в 2008 году, но попытка была не слишком удачной.

"Шоу Рена и Стимпи" (1991 – 1996)

Этот американский анимационный сериал создан канадским аниматором украинского происхождения Джоном Крисфалузи. Он рассказывает о приключениях двух зверей – чихуахуа-астматика Рена и бесхвостого кота породы Мэнкс. Пес Рен имеет невротический и деспотичный характер, он делает вид интеллектуала и склонен к насилию, тогда как кот Стимпи добродушный и не слишком умный.



Забытые сериалы / Кадр из сериала

Сериал наполнен взрослым, провокационным и деструктивным юмором, который в свое время вызвал многочисленные дискуссии. В то же время он определил эпоху американской анимации, которая наступила после него.