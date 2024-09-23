Водночас деякі з цих серіалів абсолютно пішли в забуття: чи то через свою нішовість, чи то застарілість та віддаленість від сучасної аудиторії. Кіно 24 розповість про такі серіали – колись вони завоювали серце глядача, але зараз стали забутими.

Цікаво 3 найкращі детективні серіали за останні 10 років

"Багач, бідняк" (1976)

Це один з перших мінісеріалів в історії кіно. Він заснований на романі Ірвіна Шоу та розповідає про різну долю братів Джордашів. Руді стає успішним бізнесменом і багатієм, бунтар Том починає займатися боксом. Раптом у сюжеті з'являється небезпечний та ексцентричний Фальконетті, довічний ворог братів, який хоче їх убити.



Забуті серіали / Кадр з серіалу

Серіал отримав 15 номінацій премії Еммі, а також з часом вийшло його продовження.

"Лицар доріг" (1982)

У центрі науково-фантастичного телесеріалу – колишній поліціянт Майкл Найт та його напарниця – машина на ім'я Кітті зі штучним інтелектом. Авто обладнане за останнім словом техніки й працює на приватну організацію, що бореться зі злочинністю.



Забуті серіали / Кадр з серіалу

Образ крутого чоловіка, якому вдається боротися зі злодіями, з якими не можуть впоратися інші органи, підкорила телебачення 80-х. Серіал хотіли відродити у 2008 році, але спроба була не надто вдалою.

"Шоу Рена і Стімпі" (1991 – 1996)

Цей американський анімаційний серіал створений канадським аніматором українського походження Джоном Крісфалузі. Він розповідає про пригоди двох звірів – чихуахуа-астматика Рена та безхвостого кота породи Менкс. Пес Рен має невротичний і деспотичний характер, він вдає інтелектуала і схильний до насилля, тоді як кіт Стімпі добродушний і не надто розумний.



Забуті серіали / Кадр з серіалу

Серіал наповнений дорослим, провокативним і деструктивним гумором, який свого часу викликав численні дискусії. Водночас він визначив епоху американської анімації, яка настала після нього.