Поэтому, вместе с вместе с Кино 24 время открыть для себя новые кинематографические шедевры или пересмотреть любимые фильмы еще раз. Это именно то, что делает начало месяца таким особенным для настоящих поклонников кино.

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Сериалы, которые выйдут в июне 2024 года

"Аколит" / The Acolyte

Дата премьеры: 4 июня

Действия сериала разворачиваются в последние дни Расцвета Республики, когда галактика находится на грани преобразований, примерно за 100 лет до событий, отраженных в фильме "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза".

Главные герои – бывшая падаван Оша и ее мастер-джедай Соло, находятся в центре внимания, когда они объединяются, чтобы раскрыть серию таинственных преступлений, которые угрожают нарушить мир в галактике. Однако, когда они начинают свое расследование, они даже не представляют, с какой мощной и зловещей силой им придется столкнуться в этом опасном путешествии.

"Аколит": смотрите онлайн трейлер сериала

"Презумпция невиновности" / Presumed Innocent

Дата премьеры: 12 июня

Сюжет сериала "Презумпция невиновности" основан на одноименном романе Скотта Туроу, опубликованном в 1987 году. Главные роли в этом сериале исполняют Джейк Джилленгол, который недавно сыграл в "Придорожном заведении", и Рутт Нега.

Стоит заметить, что это не первый раз, когда пытаются адаптировать роман Туроу для экранизации: в 1990 году уже вышла версия с участием Харрисона Форда.

Прокурор из Чикаго Расти Сабич принял участие в расследовании дела об убийстве молодой женщины, по имени Кэролин Полемус. Но очень скоро сам этот герой оказывается под подозрением в совершении этого преступления.

"Презумпция невиновности": смотрите онлайн трейлер сериала

"Отель "Кокаин"" / Hotel Cocaine

Дата премьеры: 16 июня

Сюжет этого криминального триллера разворачивается на пересечении десятилетий 70-х и 80-х годов прошлого века. После тщетных попыток противостоять режиму Фиделя Кастро, Роман Компте вынужден покинуть Кубу и переехать в Майами.

По прибытию туда он становится менеджером местного отеля, а одновременно – секретным агентом ЦРУ. Сам отель превращается в место сбора чрезвычайно влиятельных лиц, а также на место, где осуществляются зловещие потоки наркотиков и денег.

"Отель "Кокаин": смотрите онлайн трейлер сериала

"Моя леди Джейн" / My Lady Jane

"Моя леди Джейн" – это кинематографическая адаптация одноименного бестселлера, который стал одним из самых популярных в списке книг по версии New York Times в 2016 году.

Автором этого романа является американская писательница Синтия Хэнд, которая решила пересмотреть трагическую жизнь Джейн Грей, королевы Англии всего в течение девяти дней, что была казнена в возрасте 17 лет из-за политических убеждений.

В фильме события разворачиваются в суровом XVI веке. Молодая леди Джейн Грей чудом избегает казни и продолжает свою жизнь, наслаждаясь полным спектром эмоций и приключений, которые принадлежат ей в те годы.

"Моя леди Джейн": смотрите онлайн трейлер сериала

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