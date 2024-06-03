Тож, разом із Кіно 24 час відкрити для себе нові кінематографічні шедеври або переглянути улюблені фільми ще раз. Це саме те, що робить початок місяця таким особливим для справжніх шанувальників кіно.

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Серіали, які вийдуть в червні 2024

"Аколіт" / The Acolyte

Дата прем'єри: 4 червня

Дії серіалу розгортаються в останні дні Розквіту Республіки, коли галактика перебуває на межі перетворень, приблизно за 100 років до подій, що відображені у фільмі "Зоряні війни. Епізод I: Прихована загроза".

Головні герої – колишня падаван Оша та її майстер-джедай Соло, знаходяться в центрі уваги, коли вони об'єднуються, щоб розкрити серію таємничих злочинів, які загрожують порушити мир у галактиці. Проте, коли вони починають своє розслідування, вони навіть не уявляють, з якою могутньою та зловісною силою їм доведеться зіткнутися в цій небезпечній подорожі.

"Аколіт": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Презумпція невинуватості" / Presumed Innocent

Дата прем'єри: 12 червня

Сюжет серіалу "Презумпція невинуватості" заснований на однойменному романі Скотта Туроу, опублікованому у 1987 році. Головні ролі у цьому серіалі виконують Джейк Джилленгол, який нещодавно зіграв у "Придорожньому закладі", та Рутт Нега.

Варто зауважити, що це не перший раз, коли намагаються адаптувати роман Туроу для екранізації: у 1990 році вже вийшла версія з участю Гаррісона Форда.

Прокурор з Чикаго Расті Сабіч взяв участь у розслідуванні справи про вбивство молодої жінки, на ім'я Керолін Полемус. Але дуже скоро сам цей герой опиняється під підозрою у скоєнні цього злочину.

"Презумпція невинуватості": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Готель "Кокаїн"" / Hotel Cocaine

Дата прем'єри: 16 червня

Сюжет цього кримінального трилера розгортається на перетині десятиліть 70-х та 80-х років минулого століття. Після даремних спроб протистояти режиму Фіделя Кастро, Роман Компте змушений залишити Кубу і переїхати до Маямі.

По прибуттю туди він стає менеджером місцевого готелю, а одночасно – секретним агентом ЦРУ. Сам готель перетворюється на місце збору надзвичайно впливових осіб, а також на місце, де здійснюються зловісні потоки наркотиків та грошей.

"Готель "Кокаїн": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Моя леді Джейн" / My Lady Jane

"Моя леді Джейн" – це кінематографічна адаптація однойменного бестселера, який став одним з найпопулярніших у списку книг за версією New York Times у 2016 році.

Автором цього роману є американська письменниця Синтія Генд, яка вирішила переглянути трагічне життя Джейн Грей, королеви Англії лише протягом дев'яти днів, що була страчена у віці 17 років через політичні переконання.

У фільмі події розгортаються у суворому XVI столітті. Молода леді Джейн Грей дивом уникає страти та продовжує своє життя, насолоджуючись повним спектром емоцій та пригод, які належать їй у ті роки.

"Моя леді Джейн": дивіться онлайн трейлер серіалу

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