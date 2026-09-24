24 Канал собрал 5 сериалов о потерях, отношениях, поиске себя и терапии.
"Неортодоксальная"
Год: 2020
IMDb: 8,0
Жанр: драма, мини-сериал
19-летняя Эсти живет в ультраортодоксальной еврейской общине Нью-Йорка, где ее будущее фактически уже расписано другими. Однажды она покидает мужа и сбегает в Берлин, чтобы впервые попытаться понять, кем она является без правил, которые сопровождали ее всю жизнь.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes мини-сериал имеет 96% положительных рецензий. Обозреватели особенно хвалят деликатность истории и игру Ширы Гаас, на которой фактически держится весь сериал.
"Неортодоксальная": смотреть трейлер
"Тэд Лассо"
Год: 2020–
IMDb: 8,7
Жанр: комедия, драма, спорт
Американский тренер Тед Лассо приезжает в Англию, чтобы возглавить футбольный клуб, хотя о европейском футболе знает примерно столько же, сколько обычный зритель об офсайде после третьего бокала вина.
Что говорят критики: первый сезон получил 92% на Rotten Tomatoes. Критики называли сериал теплым и очаровательным и хвалили Джейсона Судейкиса за роль героя, чей почти неиссякаемый оптимизм удивительным образом не раздражает.
"Тед Лассо": смотреть трейлер
"Семейный брак"
Год: 2019–2022
IMDb: 7,7
Жанр: комедия, драма
Том и Луиза переживают кризис в браке и ходят к семейному психотерапевту. Но самого врача мы почти не видим. Перед каждым сеансом супруги встречаются в пабе и обсуждают, что именно сегодня будут рассказывать о своем браке.
Что говорят критики: первый сезон имеет рейтинг 96% на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают сценарий Ника Хорнби, химию между Розамунд Пайк и Крисом О'Даудом, а также очень узнаваемые разговоры людей, которые давно вместе и уже знают, как именно поразить собеседника словом.
"Семейный брак": смотреть трейлер
"Терапия без границ"
Год: 2021
IMDb: 7,1
Жанр: драма, черная комедия
Тревожный Марти обращается к психиатру Айку, надеясь научиться устанавливать личные границы. Проблема в том, что врач постепенно сам переступает все возможные границы и начинает контролировать все больше аспектов жизни пациента. История основана на реальных событиях.
Что говорят критики: здесь мнения разделились – 58 % на Rotten Tomatoes. Больше всего хвалили Пола Радда и Уилла Феррелла, которые показали себя гораздо мрачнее, чем привыкла публика. В то же время часть критиков сочла историю затянутой и слишком изнурительной.
"Терапия без границ": смотреть трейлер
"Погань"
Год: 2016–2019
IMDb: 8,7
Жанр: черная комедия, драма
Главная героиня живет в Лондоне, управляет кафе, ссорится с семьей, заводит сомнительные отношения и регулярно смотрит прямо в камеру, будто зритель – единственный человек, которому она еще готова сказать правду. Под всеми сексуальными шутками, сарказмом и демонстративным "у меня все нормально" постепенно раскрывается история о потере, вине и одиночестве. То есть все весело, пока вдруг не становится очень больно.
Что говорят критики: оба сезона имеют 100% на Rotten Tomatoes. Критики называют сериал изобретательным, очень смешным и в то же время неожиданно трогательным, а Фиби Уоллер-Бридж – главной причиной, почему-то эта смесь вообще работает.
"Дрянь": смотреть трейлер
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