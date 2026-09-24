24 Канал зібрав 5 серіалів про втрати, стосунки, пошуки себе і терапію.

"Неортодоксальна"

Рік: 2020

IMDb: 8,0

Жанр: драма, мінісеріал

19-річна Есті живе в ультраортодоксальній єврейській громаді Нью-Йорка, де її майбутнє фактично вже розписане іншими. Одного дня вона залишає чоловіка та тікає до Берліна, щоб уперше спробувати зрозуміти, ким є без правил, які супроводжували її все життя.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes мінісеріал має 96% позитивних рецензій. Оглядачі особливо хвалять делікатність історії та гру Шири Гаас, навколо якої фактично тримається весь серіал.

"Неортодоксальна": дивитись трейлер

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"Тед Лассо"

Рік: 2020–

IMDb: 8,7

Жанр: комедія, драма, спорт

Американський тренер Тед Лассо приїжджає до Англії очолити футбольний клуб, хоча про європейський футбол знає приблизно стільки ж, скільки пересічний глядач про офсайд після третього келиха вина.

Що кажуть критики: перший сезон отримав 92% на Rotten Tomatoes. Критики називали серіал теплим і чарівним та хвалили Джейсона Судейкіса за героя, чий майже невичерпний оптимізм дивним чином не дратує.

"Тед Лассо": дивитись трейлер

"Сімейний шлюб"

Рік: 2019–2022

IMDb: 7,7

Жанр: комедія, драма

Том і Луїза переживають кризу в шлюбі та ходять до сімейного психотерапевта. Але самого лікаря ми майже не бачимо. Перед кожним сеансом подружжя зустрічається в пабі й обговорює, що саме сьогодні розповідатиме про свій шлюб.

Що кажуть критики: перший сезон має 96% на Rotten Tomatoes. Оглядачі відзначають сценарій Ніка Горнбі, хімію Розамунд Пайк і Кріса О'Дауда та дуже впізнавані розмови людей, які давно разом і вже знають, куди саме бити словом.

"Сімейний шлюб": дивитись трейлер

"Терапія без кордонів"

Рік: 2021

IMDb: 7,1

Жанр: драма, чорна комедія

Тривожний Марті звертається до психіатра Айка, сподіваючись навчитися встановлювати особисті кордони. Проблема в тому, що лікар поступово сам переходить усі можливі межі й починає контролювати дедалі більше аспектів життя пацієнта. Історія заснована на реальних подіях.

Що кажуть критики: тут думки розділилися – 58% на Rotten Tomatoes. Найбільше хвалили Пола Радда та Вілла Феррелла, які показали себе значно похмуріше, ніж звикла публіка. Натомість частина критиків вважала історію затягнутою і занадто виснажливою.

"Терапія без кордонів": дивитись трейлер

"Погань"

Рік: 2016–2019

IMDb: 8,7

Жанр: чорна комедія, драма

Головна героїня живе в Лондоні, керує кафе, свариться із сім'єю, заводить сумнівні стосунки й регулярно дивиться прямо в камеру, ніби глядач – єдина людина, якій вона ще готова сказати правду. Під усіма секс-жартами, сарказмом і демонстративним "у мене все нормально" поступово відкривається історія про втрату, провину і самотність. Тобто все весело, поки раптом не стає дуже боляче.

Що кажуть критики: обидва сезони мають 100% на Rotten Tomatoes. Критики називають серіал винахідливим, дуже смішним і водночас несподівано зворушливим, а Фібі Воллер-Брідж – головною причиною, чому ця суміш узагалі працює.

"Погань": дивитись трейлер





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