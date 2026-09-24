Когда жизнь немного надоела: 5 сериалов, которые могут "подлечить" душу

Иногда для вечера не нужны маньяки, апокалипсис и детектив, где в первой серии уже нашли три трупа. Хочется сериала, после которого становится хотя бы чуть-чуть легче – или, по крайней мере, появляется ощущение, что в ваших проблемах еще не все так плохо.

24 Канал собрал 5 сериалов о потерях, отношениях, поиске себя и терапии.

"Неортодоксальная"

Год: 2020

IMDb: 8,0

Жанр: драма, мини-сериал

19-летняя Эсти живет в ультраортодоксальной еврейской общине Нью-Йорка, где ее будущее фактически уже расписано другими. Однажды она покидает мужа и сбегает в Берлин, чтобы впервые попытаться понять, кем она является без правил, которые сопровождали ее всю жизнь.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes мини-сериал имеет 96% положительных рецензий. Обозреватели особенно хвалят деликатность истории и игру Ширы Гаас, на которой фактически держится весь сериал.

"Неортодоксальная": смотреть трейлер

"Тэд Лассо"

Год: 2020–

IMDb: 8,7

Жанр: комедия, драма, спорт

Американский тренер Тед Лассо приезжает в Англию, чтобы возглавить футбольный клуб, хотя о европейском футболе знает примерно столько же, сколько обычный зритель об офсайде после третьего бокала вина.

Что говорят критики: первый сезон получил 92% на Rotten Tomatoes. Критики называли сериал теплым и очаровательным и хвалили Джейсона Судейкиса за роль героя, чей почти неиссякаемый оптимизм удивительным образом не раздражает.

"Тед Лассо": смотреть трейлер

"Семейный брак"

Год: 2019–2022

IMDb: 7,7

Жанр: комедия, драма

Том и Луиза переживают кризис в браке и ходят к семейному психотерапевту. Но самого врача мы почти не видим. Перед каждым сеансом супруги встречаются в пабе и обсуждают, что именно сегодня будут рассказывать о своем браке.

Что говорят критики: первый сезон имеет рейтинг 96% на Rotten Tomatoes. Обозреватели отмечают сценарий Ника Хорнби, химию между Розамунд Пайк и Крисом О'Даудом, а также очень узнаваемые разговоры людей, которые давно вместе и уже знают, как именно поразить собеседника словом.

"Семейный брак": смотреть трейлер

"Терапия без границ"

Год: 2021

IMDb: 7,1

Жанр: драма, черная комедия

Тревожный Марти обращается к психиатру Айку, надеясь научиться устанавливать личные границы. Проблема в том, что врач постепенно сам переступает все возможные границы и начинает контролировать все больше аспектов жизни пациента. История основана на реальных событиях.

Что говорят критики: здесь мнения разделились – 58 % на Rotten Tomatoes. Больше всего хвалили Пола Радда и Уилла Феррелла, которые показали себя гораздо мрачнее, чем привыкла публика. В то же время часть критиков сочла историю затянутой и слишком изнурительной.

"Терапия без границ": смотреть трейлер

"Погань"

Год: 2016–2019

IMDb: 8,7

Жанр: черная комедия, драма

Главная героиня живет в Лондоне, управляет кафе, ссорится с семьей, заводит сомнительные отношения и регулярно смотрит прямо в камеру, будто зритель – единственный человек, которому она еще готова сказать правду. Под всеми сексуальными шутками, сарказмом и демонстративным "у меня все нормально" постепенно раскрывается история о потере, вине и одиночестве. То есть все весело, пока вдруг не становится очень больно.

Что говорят критики: оба сезона имеют 100% на Rotten Tomatoes. Критики называют сериал изобретательным, очень смешным и в то же время неожиданно трогательным, а Фиби Уоллер-Бридж – главной причиной, почему-то эта смесь вообще работает.

"Дрянь": смотреть трейлер





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