На первом месте – финальный сезон "Очень странных дел", который уже наделал шума в сети. А полный рейтинг – смотрите далее на 24 Канале со ссылкой на Netflix.

Какие сериалы Netflix чаще всего смотрят украинцы?

"Очень странные дела", 5 сезон

5 сезон этого сериала, который стал настоящим культурным феноменом, вызвал возмущение среди многих фанатов. После этого создатели сериала анонсировали выход документального фильма, где раскроют все закулисье. А также братья Дафферы подтвердили работу над полноценным спин-оффом, где обещают новых героев и совершенно другую мифологию "Вселенной".

"Очень странные дела", 5 сезон: смотрите онлайн трейлер финала

"Убегай"

Вторым в рейтинге является мини-сериал "Убегай", о котором гудят пользователи тредс. Этот 8-серийный триллер легко можно посмотреть за вечер. По сюжету, отец разыскивает свою дочь, которая внезапно исчезла. Так мужчина попадает в эпицентр расследования убийства и наталкивается на тайны, которые могут уничтожить его семью.

"Убегай": смотрите онлайн трейлер сериала

"Очень странные дела", 1 сезон

Финальный сезон "Очень странных чудес" вызвал столько ажиотажа в сети, что те, кто до сих пор не видел этот американский драматический научно-фантастический сериал, сериал, решили пересмотреть его. В центре сюжета – исчезновение мальчика в маленьком городке. Горожане раскрывают тайну, связанную с секретными экспериментами, ужасными сверхъестественными силами и необычной девочкой.

"Очень странные дела", 1 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала

Также украинцы сейчас смотрят:

"Человек против младенца", 1 сезон;

"Эмили в Париже", 5 сезон;

"Очень странные дела", 2 сезон;

"Очень странные дела", 3 сезон;

"Очень странные дела", 4 сезон;

"Город теней", мини-сериал;

"Зверь во мне", мини-сериал.

Сразу 4 украинских фильма сейчас среди самых популярных в Украине

Также стриминговая платформа Netflix обновила рейтинг фильмов, которые просматривают чаще всего. В Украине в топе сейчас сразу 4 отечественные ленты: "Поезд в 31 декабря", "Поезд к Рождеству", "Антарктида", "Родительские сборы".