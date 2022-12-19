Что загрузить перед отключением света: 6 интересных сериалов Netflix

Россия продолжает совершать массированные ракетные атаки, поэтому вероятность нового блекаута остается высокой. Рекомендуем 6 интересных сериалов, доступных для загрузки на Netflix.

Чтобы сериалы смотреть в любое время и где угодно, сначала стоит скачать их на ваше устройство. За ссылкой мы описали, как можно это сделать. Не медлите!

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Монстр: История Джеффри Дамера

Сериал повествует об истории серийного убийцы, который на протяжении 13 лет, в 1978 – 1991 годах, убил 17 мужчин и подростков. Кроме истории главного героя, в которого превратился 35-летний Эван Питерс, в сериале подробно изображается жизнь жертв маньяка, а также попытки полисменов, которые более 10 лет не могли поймать убийцу.

"Монстр: История Джеффри Дамера": смотрите трейлер

Уэнсдей

По сюжету первого сезона, дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Уэнсдейй хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.

Сегодня продолжаются разговоры о втором сезоне сериала, но может появиться на Netflix уже в следующем году.

"Уэнсдей" 1 сезон: смотрите трейлер

Озарк

Финансовый консультант вместе с семьей переезжает из Чикаго в городок Озарк штата Миссури, где ему нужно отмыть 500 миллионов долларов, которые он должен наркобарону.

"Озарк": смотрите трейлер онлайн

Корона, 5 сезон

Драматический сериал по мотивам реальных событий рассказывает о жизни королевы Елизаветы II, а также о политических и личных событиях, повлиявших на ее правление.

"Корона": смотрите трейлер онлайн

Изобретая Анну

Шоу рассказывает историю 31-летней российской мошенницы Анны Сорокиной, которая после переезда из России в Германию решила, что стража большего и переехала в США. Здесь она начала убеждать нью-йоркскую элиту в том, что является наследницей немецкого происхождения, обладательницей трастового фонда в 60 миллионов евро, еще и взяла себе псевдоним – Анна Делви.

"Изобретая Анну": смотрите трейлер онлайн

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1899

В центре истории – группа многонациональных мигрантов, путешествующих из Лондона в Нью-Йорк, чтобы начать новую жизнь. Когда они сталкиваются с другим пароходом, то их путешествие превращается в кошмар.

1899: смотрите трейлер сериала