24 Канал составил подборку сериалов о подростках, от которых сложно оторваться. Сохраняйте материал, если ищете, что интересного посмотреть.
Какие сериалы про подростков посмотреть?
"Эйфория"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 26
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
В сериале рассказывается о жизни 17-летней Ру, которая имеет наркотическую зависимость. Когда девушка вышла из реабилитационного центра, то не избавилась от пагубной привычки.
В окружении главной героини есть трансгендерная девушка Джулс, спортсмен Нейт, звезда футбола Крис, Кэсси и Кэт, которые также переживают подростковые проблемы.
"Молодые монархи"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 18
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
Принц Вильгельм, младший сын шведской королевы Кристины, начинает учиться в престижной школе-интернате Гиллерска вслед за своим старшим братом, кронпринцем Эриком.
За парнем следит его кузен Август, который учится на третьем курсе. В школе Вильгельм знакомится с солистом хора Симоном. Они влюбляются друг в друга, несмотря на разные социальные положения.
"Джинни и Джорджия"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 30
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
В центре сюжета – мать-одиночка, 30-летняя Джорджия, и ее двое детей: дочь Джинни и сын Остин. Семья много лет провела в путешествиях и теперь решила поселиться в одном из городов Новой Англии.
В течение трех сезонов главные герои проходят различные испытания. В частности, Джинни, которая пошла в новую школу и переживает подростковые проблемы.
"Лето, когда я похорошела"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 26
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Сюжет разворачивается вокруг Белли Конклин, которой скоро исполнится 16 лет. Девушка едет на пляж Казенс, который обожает, чтобы провести летом с семьей и Фишерами.
Главная героиня чувствует, что это лето станет особенным.
