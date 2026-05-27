4 сериала о подростках, которые понравятся даже взрослым

Сериалы о подростках невероятно увлекательны, поэтому их полюбят смотреть и взрослые. В них поднимаются темы, которые обычно беспокоят парней и девушек: учеба, романтические отношения, работа, дружба и т.д.

24 Канал составил подборку сериалов о подростках, от которых сложно оторваться. Сохраняйте материал, если ищете, что интересного посмотреть.

Какие сериалы про подростков посмотреть?

"Эйфория"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 26

: 26 Рейтинг IMDb: 8.2/10

В сериале рассказывается о жизни 17-летней Ру, которая имеет наркотическую зависимость. Когда девушка вышла из реабилитационного центра, то не избавилась от пагубной привычки.

В окружении главной героини есть трансгендерная девушка Джулс, спортсмен Нейт, звезда футбола Крис, Кэсси и Кэт, которые также переживают подростковые проблемы.

"Молодые монархи"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 18

: 18 Рейтинг IMDb: 8.2/10

Принц Вильгельм, младший сын шведской королевы Кристины, начинает учиться в престижной школе-интернате Гиллерска вслед за своим старшим братом, кронпринцем Эриком.

За парнем следит его кузен Август, который учится на третьем курсе. В школе Вильгельм знакомится с солистом хора Симоном. Они влюбляются друг в друга, несмотря на разные социальные положения.

"Джинни и Джорджия"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 30

: 30 Рейтинг IMDb: 7.5/10

В центре сюжета – мать-одиночка, 30-летняя Джорджия, и ее двое детей: дочь Джинни и сын Остин. Семья много лет провела в путешествиях и теперь решила поселиться в одном из городов Новой Англии.

В течение трех сезонов главные герои проходят различные испытания. В частности, Джинни, которая пошла в новую школу и переживает подростковые проблемы.

"Лето, когда я похорошела"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 26

: 26 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Сюжет разворачивается вокруг Белли Конклин, которой скоро исполнится 16 лет. Девушка едет на пляж Казенс, который обожает, чтобы провести летом с семьей и Фишерами.

Главная героиня чувствует, что это лето станет особенным.

