Поскольку киноманам так полюбился "Берлин", 24 Канал в новой подборке расскажет о нескольких не менее увлекательных сериалах, похожих по сюжету.

Актуально 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

"Бумажный дом"

Количество сезонов: 5

Количество серий: 41

Конечно, начнем с сериала, познакомившего зрителей с "Берлином". События "Бумажного дома" происходят в Испании. 8 воров берут заложников и закрываются в Монетном дворе, стремящемся ограбить. Это кажется невозможным, поскольку никогда никому не удавалось пройти через систему защиты. Гениальный руководитель грабителей – "Профессор" мастерски манипулирует полицией, чтобы реализовать свой план. Однако все случается далеко не так, как было задумано. Удастся ли банде совершить это ограбление века?

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Люпен"

Количество сезонов: 3

Количество серий: 17

Премьера этого сериала на Netflix прошла в 2021 году. Благодаря острому сюжету и забавным ситуациям "Люпен" стал одним из самых успешных в истории стриминговой платформы.

Ассан Диоп, известный как Люпен, – вор-аферист, мастерски совершающий сложные кражи, умеющий обходить любые охранные системы и всегда убегающий от полиции. В сериале есть переплетение элементов комедии, боевика, драмы и романтики, поэтому он будет интересен разной аудитории.

"Люпен": смотрите онлайн трейлер сериала

"Хорошие девушки"

Количество сезонов: 4

Количество серий: 50

Если ищете что-нибудь легкое и веселое, то этот сериал идеально подойдет для просмотра. "Хорошие девушки" – история о приключениях трех мам из пригорода, которые устали от безденежья и решаются ограбить супермаркет, используя игрушечный пистолет.

"Хорошие девушки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бонни и Клайд"

Количество сезонов: 1

Количество серий: 2

События сериала разворачиваются в США во время Великой депрессии. Бонни Паркер живет в несчастливом браке и работает официанткой. Ее жизнь кардинально меняется после встречи с харизматичным преступником Клайдом Берроком, не признающим никаких правил и законов.

"Бонни и Клайд": смотрите онлайн трейлер сериала