Оскільки кіноманам так полюбився "Берлін", 24 Канал у новій добірці розповість про кілька не менш захопливих серіалів, що схожі за сюжетом.
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"Паперовий будинок"
Кількість сезонів: 5
Кількість серій: 41
Звісно ж, розпочнемо з серіалу, який познайомив глядачів з "Берліном". Події "Паперового будинку" відбуваються в Іспанії. 8 злодіїв беруть заручників й зачиняються у Монетному дворі, який прагнуть пограбувати. Це здається неможливим, оскільки ніколи нікому не вдавалося пройти через систему захисту. Геніальний керівник грабіжників – "Професор" майстерно маніпулює поліцією, щоб реалізувати свій план. Однак все трапляється далеко не так, як було задумано. Чи вдасться банді здійснити це пограбування століття?
"Паперовий будинок": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Люпен"
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 17
Прем'єра цього серіалу на Netflix відбулася у 2021 році. Завдяки гострому сюжету та кумедним ситуаціям "Люпен" став одним з найуспішніших в історії стримінгової платформи.
Ассан Діоп, відомий як Люпен, – злодій-аферист, який майстерно здійснює складні крадіжки, вміє обходити будь-які охоронні системи та завжди втікає від поліції. У серіалі є переплетення елементів комедії, бойовика, драми та романтики, тож він буде цікавий різній аудиторії.
"Люпен": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Хороші дівчата"
Кількість сезонів: 4
Кількість серій: 50
Якщо шукаєте щось легке та веселе, то цей серіал ідеальне підійде для перегляду. "Хороші дівчата" – історія про пригоди трьох матусь з передмістя, які втомилися від безгрошів'я і наважуються пограбувати супермаркет, використовуючи іграшковий пістолет.
"Хороші дівчата": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Бонні і Клайд"
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 2
Події серіалу розгортаються в США в час Великої депресії. Бонні Паркер живе в нещасливому шлюбі та працює офіціанткою. Її життя кардинально змінюється після зустрічі з харизматичним злочинцем Клайдом Беррок, який не визнає жодних правил і законів.
"Бонні і Клайд": дивіться онлайн трейлер серіалу