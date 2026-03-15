24 Канал подготовил подборку сериалов, снятых на основе реальных событий. Выбирайте, что посмотреть сегодня.

Сериалы по реальным событиям

"Ломка"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 8.6/10

В сериале показана борьба с опиоидной эпидемией в США. Он получил положительную реакцию критиков и 14 номинаций на 74-й церемонии вручения премии Прайм-тайм "Эмми". Майкл Китон, сыгравший главную роль, победил в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме".

"Миссис Уилсон"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 3

: 3 Рейтинг IMDb: 7.4/10

События разворачиваются в Лондоне 1940-1960-х годов. В центре сюжета – Элисон Уилсон, которая замужем за писателем Алеком Уилсоном. Неожиданно мужчина умирает, и жизнь главной героини меняется.

К Элисон приходит женщина, которая утверждает, что является настоящей миссис Уилсон. А впоследствии становится известно, что Алек на самом деле был секретным агентом, а не писателем. Теперь вдова пытается раскрыть правду.

"Нарко"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 30

: 30 Рейтинг IMDb: 8.7/10

В первом и втором сезоне рассказывается о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и его Медельинском картеле. Третий сезон посвящен борьбе Управления по борьбе с наркотиками с картелем Кали.

