24 Канал подготовил подборку сериалов, снятых на основе реальных событий. Выбирайте, что посмотреть сегодня.
Сериалы по реальным событиям
"Ломка"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
В сериале показана борьба с опиоидной эпидемией в США. Он получил положительную реакцию критиков и 14 номинаций на 74-й церемонии вручения премии Прайм-тайм "Эмми". Майкл Китон, сыгравший главную роль, победил в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме".
"Миссис Уилсон"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 3
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
События разворачиваются в Лондоне 1940-1960-х годов. В центре сюжета – Элисон Уилсон, которая замужем за писателем Алеком Уилсоном. Неожиданно мужчина умирает, и жизнь главной героини меняется.
К Элисон приходит женщина, которая утверждает, что является настоящей миссис Уилсон. А впоследствии становится известно, что Алек на самом деле был секретным агентом, а не писателем. Теперь вдова пытается раскрыть правду.
"Нарко"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 30
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
В первом и втором сезоне рассказывается о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и его Медельинском картеле. Третий сезон посвящен борьбе Управления по борьбе с наркотиками с картелем Кали.
