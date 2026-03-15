24 Канал подготовил подборку сериалов, снятых на основе реальных событий. Выбирайте, что посмотреть сегодня.

Сериалы по реальным событиям

"Ломка"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 8
  • Рейтинг IMDb: 8.6/10

В сериале показана борьба с опиоидной эпидемией в США. Он получил положительную реакцию критиков и 14 номинаций на 74-й церемонии вручения премии Прайм-тайм "Эмми". Майкл Китон, сыгравший главную роль, победил в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме".

"Миссис Уилсон"

  • Количество сезонов: 1
  • Количество серий: 3
  • Рейтинг IMDb: 7.4/10

События разворачиваются в Лондоне 1940-1960-х годов. В центре сюжета – Элисон Уилсон, которая замужем за писателем Алеком Уилсоном. Неожиданно мужчина умирает, и жизнь главной героини меняется.

К Элисон приходит женщина, которая утверждает, что является настоящей миссис Уилсон. А впоследствии становится известно, что Алек на самом деле был секретным агентом, а не писателем. Теперь вдова пытается раскрыть правду.

"Нарко"

  • Количество сезонов: 3
  • Количество серий: 30
  • Рейтинг IMDb: 8.7/10

В первом и втором сезоне рассказывается о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и его Медельинском картеле. Третий сезон посвящен борьбе Управления по борьбе с наркотиками с картелем Кали.

Какие новые сериалы на Netflix посмотреть?

  • "Той ночью" – о молодой маме Елене и ее сестрах, Пауле и Крис, и их приключениях в Доминиканской Республике. Они планировали отдохнуть, однако случайно оказываются в эпицентре убийства.

  • "Владимир" – о женщине, которая становится одержимой новым коллегой Владимиром.

  • "Династия: Мердоки" – о борьбе детей Руперта Мердока за его медиаимперию.