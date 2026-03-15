24 Канал підготував добірку серіалів, знятих на основі реальних подій. Обирайте, що подивитися сьогодні.
Серіалі за реальними подіями
"Ломка"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 8.6/10
У серіалі показана боротьба з опіоїдною епідемією у США. Він отримав позитивну реакцію критиків та 14 номінацій на 74-й церемонії вручення премії Прайм-тайм "Еммі". Майкл Кітон, який зіграв головну роль, переміг у категорії "Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі, серіалі-антології або телефільмі".
"Місіс Вілсон"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 3
- Рейтинг IMDb: 7.4/10
Події розгортаються в Лондоні 1940-1960-х років. У центрі сюжету – Елісон Вілсон, яка одружена з письменником Алеком Вілсоном. Несподівано чоловік помирає, і життя головної героїні змінюється.
До Елісон приходить жінка, яка стверджує, що є справжньою місіс Вілсон. А згодом стає відомо, що Алек насправді був секретним агентом, а не письменником. Тепер вдова намагається розкрити правду.
"Нарко"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 30
- Рейтинг IMDb: 8.7/10
У першому та другому сезоні розповідається про життя колумбійського наркобарона Пабло Ескобара та його Медельїнський картель. Третій сезон присвячений боротьбі Управління боротьби з наркотиками з картелем Калі.
