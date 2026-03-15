24 Канал підготував добірку серіалів, знятих на основі реальних подій. Обирайте, що подивитися сьогодні.

Серіалі за реальними подіями

"Ломка"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 8.6/10

У серіалі показана боротьба з опіоїдною епідемією у США. Він отримав позитивну реакцію критиків та 14 номінацій на 74-й церемонії вручення премії Прайм-тайм "Еммі". Майкл Кітон, який зіграв головну роль, переміг у категорії "Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі, серіалі-антології або телефільмі".

"Ломка": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Місіс Вілсон"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій : 3

: 3 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Події розгортаються в Лондоні 1940-1960-х років. У центрі сюжету – Елісон Вілсон, яка одружена з письменником Алеком Вілсоном. Несподівано чоловік помирає, і життя головної героїні змінюється.

До Елісон приходить жінка, яка стверджує, що є справжньою місіс Вілсон. А згодом стає відомо, що Алек насправді був секретним агентом, а не письменником. Тепер вдова намагається розкрити правду.

"Місіс Вілсон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Нарко"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій : 30

: 30 Рейтинг IMDb: 8.7/10

У першому та другому сезоні розповідається про життя колумбійського наркобарона Пабло Ескобара та його Медельїнський картель. Третій сезон присвячений боротьбі Управління боротьби з наркотиками з картелем Калі.

"Нарко": дивіться онлайн трейлер серіалу

