3 высокорейтинговых сериала по реальным событиям, которые не оставят вас равнодушными

24 Канал подготовил подборку сериалов, снятых на основе реальных событий. Выбирайте, что посмотреть сегодня.

Сериалы по реальным событиям

"Ломка"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 8.6/10

В сериале показана борьба с опиоидной эпидемией в США. Он получил положительную реакцию критиков и 14 номинаций на 74-й церемонии вручения премии Прайм-тайм "Эмми". Майкл Китон, сыгравший главную роль, победил в категории "Лучшая мужская роль в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме".

"Миссис Уилсон"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 3

: 3 Рейтинг IMDb: 7.4/10

События разворачиваются в Лондоне 1940-1960-х годов. В центре сюжета – Элисон Уилсон, которая замужем за писателем Алеком Уилсоном. Неожиданно мужчина умирает, и жизнь главной героини меняется.

К Элисон приходит женщина, которая утверждает, что является настоящей миссис Уилсон. А впоследствии становится известно, что Алек на самом деле был секретным агентом, а не писателем. Теперь вдова пытается раскрыть правду.

"Нарко"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 30

: 30 Рейтинг IMDb: 8.7/10

В первом и втором сезоне рассказывается о жизни колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и его Медельинском картеле. Третий сезон посвящен борьбе Управления по борьбе с наркотиками с картелем Кали.

