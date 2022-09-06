Не только "Властелин Колец": 7 интересных сериалов сентября, которых ожидают с нетерпением

Громкий "Властелин колец: Кольца власти", безусловно, стал самым ожидаемым сериалом не только сентября, но и всего 2022 года. Однако есть еще немало интересных картин, которые вас могут удивить. Сегодня мы расскажем о нескольких из них.

В сентябре киноманов ждут: 5 сезон "Рассказа служанки", "Андор" – сериал из мира "Звездных войн", "Американское жиголо" с Джоном Бернталом, новый сезон "Кобра Кай", документалка "Отважная", где Хиллари Клинтон берет интервью у знаменитостей, и 2 сезон фэнтези "Судьба: Сага Винкс".

Премьеры сезона "Властелин колец", "Венздей", "Рассказ служанки": подборка самых ожидаемых сериалов осени 2022

Сериалы сентября 2022 года

"Властелин колец: Кольца власти", 1 сезон

Премьера: 2 сентября

Где смотреть: Amazon Prime

История в новом проекте разворачивается за тысячи лет до событий из книг писателя Джона Толкина и фильмов Питера Джексона по мотивам "Властелина колец".

На сегодняшний день, 6 сентября, вышло две серии сериала. Отзывы на картину читайте по ссылке

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите трейлер

"Американский жиголо", 1 сезон

Премьера: 9 сентября

Где смотреть: Showtime

В центре сюжета драматического криминального сериала – мужчина по имени Джулиан Кэй. Он провел 15 лет в тюрьме за убийство, но выходит на свободу и пробует жить в современном мире, в том числе зарабатывать в секс-индустрии. Выяснит ли он, кто подставил его 15 лет назад, и исправит ли отношения с бывшей девушкой – узнаете совсем скоро.

Главную роль в сериале сыграл появлявшийся в известных проектах Джон Бернтал: "Ходячие мертвецы", "Каратель", "Вдовы", "Король Ричард".

"Американский жиголо": смотрите трейлер

"Кобра Кай", 5 сезон

Премьера: 9 сентября

Где смотреть: Netflix

Известно, что комедийный боевик основывается на фильме "Малыш-каратист", вышедшем в 1984 году. По сюжету картины Дэниел ЛаРуссо и Джонни Лоуренс стали взрослыми и по-разному проживают свою жизнь. Один – успешный бизнесмен, другой – едва сводит концы с концами.

"Кобра Кай": смотрите трейлер

"Отважная", 1 сезон

Премьера: 9 сентября

Где смотреть: Apple TV+

Это документальный сериал об успешных женщинах. В этом шоу Хиллари Клинтон и Челси Клинтон берут интервью у знаменитостей Ким Кардашян, Глория Стайн, Голди Хон и Эми Шумер и других.

"Отважная": смотрите трейлер

"Рассказ служанки", 5 сезон

Премьера: 14 сентября

Где смотреть: Hulu

"Рассказ служанки" – это экранизация одноименного романа канадской писательницы Маргарет Этвуд. В новом сезоне Джун столкнется с последствиями убийства командира Уотерфорда, тогда как его вдова Серена изо всех сил пытается сохранить свою власть в Канаде. А также в продолжении командир Лоуренс будет работать с тетей Лидией над реформированием Галаада и приходом к власти. А Джун, Люк и Мойра будут бороться с Галаадом издалека, продолжая свою миссию по поиску и спасению Ханны, дочери Джун.

"Рассказ служанки": смотрите трейлер

"Судьба: Сага о Винкс", 2 сезон

Премьера: 16 сентября

Где смотреть: Netflix

Сюжет в сериале разворачивается вокруг подростка Блум – девочки из Калифорнии, впоследствии узнающей свои способности огненной феи. На своем пути он находит друзей и попадает в странные ситуации. В новом сезоне нас ждет еще больше магии, новых лиц и больших угроз.

"Судьба: Сага о Винксе": смотрите трейлер онлайн

"Андор", 1 сезон

Премьера: 21 сентября

Где смотреть: Disney+

"Андор" – новый сериал из вселенной "Звездных войн", который покажет историю Кассиана Андорра, в которую превратится Диего Луна. Сериал, он же приквел фильму "Бунтарь Один", воспроизводит события, произошедшие за 5 лет до оригинальной истории в ленте. Роли сыграют Диего Луна (" Дождливый день в Нью-Йорке") , Стеллан Скашгорд ("Тор"), Адриа Архона ("Морбиус") и другие.

"Андор": смотрите трейлер