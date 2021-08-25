"Параллельные матери" откроют Венецианский фестиваль, который продлится с 1 по 11 сентября 2021 года, а 10 октября фильм закроет кинофестиваль в Нью-Йорке.

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Что рассказывает трейлер и сюжет картины

Из трейлера становится понятно, что лента расскажет о трудностях материнства глазами двух героинь: Дженис (Пенелопа Круз), успешного фотографа (Милена Смит) и Аны, подростка со своими проблемами. По сюжету две женщины встречаются в больнице, где они собираются рожать. Обе одиноки и забеременели случайно. Однако Янис об этом не жалеет, она в восторге. Другая, подросток Анна – травмирована новостью. Дженис пытается ее подбодрить. Несколько слов, которыми они обмениваются в больнице, создают тесную связь между ними, что решительно меняет их жизнь.

В главный ролях сыграли:

лауреат премии Оскар Пенелопа Крус;

Росси Де Пальма;

Милена Смит;

Исраэль Элехальде;

Джульетта Серрано;

Айтана Санчес-Хихон.

"Параллельные матери" 2021 год: смотрите трейлер