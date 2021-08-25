"Паралельні матері" відкриють Венеційський фестиваль, який триватиме з 1 по 11 вересня 2021 року, а 10 жовтня фільм закриє кінофестиваль в Нью-Йорку.

До теми "Паралельні матері" Педро Альмодовара з Пенелопою Крус відкриють Венеційський кінофестиваль

Що розповідає трейлер і сюжет картини

З трейлера стає зрозуміло, що стрічка розповість про труднощі материнства очима двох героїнь: Дженіс (Пенелопа Круз), успішної фотографині (Мілена Сміт) та Ани, підлітка зі своїми проблемами. За сюжетом дві жінки зустрічаються у лікарні, де вони збираються народжувати. Обидвоє самотні й завагітніли випадково. Однак, Яніс про це не шкодує, вона в захваті. Інша, підліток Анна – травмована новиною. Дженіс намагається її підбадьорити. Декілька слів, якими вони обмінюються у лікарні, створюють тісний зв’язок між ними, що рішуче змінює їхнє життя.

У головний ролях зіграли:

лауреатка премії Оскар Пенелопа Крус;

Россі Де Пальма;

Мілена Сміт;

Ісраель Елехальде;

Джульєтта Серрано;

Айтана Санчес-Хіхон.

"Паралельні матері" 2021 рік: дивіться трейлер