Сеть поразил трогательный трейлер ленты "Параллельные матери" с Пенелопой Крус
Источник:ютуб Sony Pictures Classics
Sony Pictures Classics показала полноценный трейлер картины испанского режиссера Педро Альмодовара "Параллельные матери". Каким будет фильм и о чем рассказал трейлер – читайте дальше.
"Параллельные матери" откроют Венецианский фестиваль, который продлится с 1 по 11 сентября 2021 года, а 10 октября фильм закроет кинофестиваль в Нью-Йорке.
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Что рассказывает трейлер и сюжет картины
Из трейлера становится понятно, что лента расскажет о трудностях материнства глазами двух героинь: Дженис (Пенелопа Круз), успешного фотографа (Милена Смит) и Аны, подростка со своими проблемами. По сюжету две женщины встречаются в больнице, где они собираются рожать. Обе одиноки и забеременели случайно. Однако Янис об этом не жалеет, она в восторге. Другая, подросток Анна – травмирована новостью. Дженис пытается ее подбодрить. Несколько слов, которыми они обмениваются в больнице, создают тесную связь между ними, что решительно меняет их жизнь.
В главный ролях сыграли:
- лауреат премии Оскар Пенелопа Крус;
- Росси Де Пальма;
- Милена Смит;
- Исраэль Элехальде;
- Джульетта Серрано;
- Айтана Санчес-Хихон.
"Параллельные матери" 2021 год: смотрите трейлер