"Шантарам" создан совместно со Стивом Лайтфутом, являющимся исполнительным продюсером. Режиссером первых трех серий выступил номинант на премию Эмми Бхарата Наллури. Премьера намечена на 2022 год.
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"Шантарам": трейлер и сюжет
Отметим, что роман, по которому сняли сериал, вышел в свет в 2003 году. Сначала планировалось снять полнометражный фильм, однако съемки так и не начались. В 2018 году Apple сообщил, что работает над экранизацией романа, а автором сценария стал Эрик Уоррен Сингер. Через год в Австралии в штате Виктория началось съемка. Сериал будет иметь 10 эпизодов, четыре из которых снимет кинорежиссер Джастин Курзель.
По сюжету главный герой, он же бывший писатель и грабитель, бежит из тюрьмы и поселяется в Индии. Лин Форд стремится потеряться на многолюдных улицах Бомбея 1980-х годов, но, облегчая страдания бедных и отверженных, он проявляет мужество, обретает друзей и встречает неожиданную любовь. Кроме этого, его ждет довольно много приключений, а как он с ними справится – узнаем после премьеры.
Главные роли сыграли:
- Чарли Ханним – Линн;
- Ричард Роксбург – детектив Марти Найтингалем;
- Александр Сиддиг - Кадер Хан;
- Антония Деспла - Карла;
- Радхика Апте – Кавита.
"Шантарам" 2022: смотрите трейлер
Где смотреть сериал
"Шантарам" выйдет 14 октября 2022 года на Apple TV+.
Реакция фанатов
- "Книга когда-то очень понравилась. Надеюсь, что экранизация будет качественной";
- "Наконец-то";
- "Обожаю Чарли Ханнема еще из "Хулиганов". Трейлер качественный. Очень жду премьеру!";
- "Казалось, этого проекта уже никогда не будет, но вот его первый трейлер!";
- "У Чарли Ханнема плохих ролей пока не было. Надеюсь, и здесь не подкачает";
- "После "Шантарама" больше года читать не могла. Все книги казались пресными. Имею большие надежды на сериал".