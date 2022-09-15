"Шантарам" создан совместно со Стивом Лайтфутом, являющимся исполнительным продюсером. Режиссером первых трех серий выступил номинант на премию Эмми Бхарата Наллури. Премьера намечена на 2022 год.

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"Шантарам": трейлер и сюжет

Отметим, что роман, по которому сняли сериал, вышел в свет в 2003 году. Сначала планировалось снять полнометражный фильм, однако съемки так и не начались. В 2018 году Apple сообщил, что работает над экранизацией романа, а автором сценария стал Эрик Уоррен Сингер. Через год в Австралии в штате Виктория началось съемка. Сериал будет иметь 10 эпизодов, четыре из которых снимет кинорежиссер Джастин Курзель.

По сюжету главный герой, он же бывший писатель и грабитель, бежит из тюрьмы и поселяется в Индии. Лин Форд стремится потеряться на многолюдных улицах Бомбея 1980-х годов, но, облегчая страдания бедных и отверженных, он проявляет мужество, обретает друзей и встречает неожиданную любовь. Кроме этого, его ждет довольно много приключений, а как он с ними справится – узнаем после премьеры.

Главные роли сыграли:

Чарли Ханним – Линн;

Ричард Роксбург – детектив Марти Найтингалем;

Александр Сиддиг - Кадер Хан;

Антония Деспла - Карла;

Радхика Апте – Кавита.

"Шантарам" 2022: смотрите трейлер

Где смотреть сериал

"Шантарам" выйдет 14 октября 2022 года на Apple TV+.

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