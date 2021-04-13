В Голливуде готовятся к съемкам супергеройского фильма "Шазам 2". На роль злодейки утвердили актрису Люси Лью, хорошо известную по ролям в "Ангелах Чарли" и "Почему женщины убивают".

Информацию уже подтвердили кинопроизводители. По официальным данным, Люси Лью сыграет злодейку по имени Калипсо.

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Известно, что она – сестра зловещей Геспер, в которую превратится непревзойденная Хелен Миррен. Обе героини объединятся, чтобы уничтожить Шазама. В злодеек есть большие шансы это сделать, ведь их отец Атлант был одним из титанов, которые создали силы Шазама. Поэтому в 2 части фильма ожидается ожесточенная борьба.

К своим ролям также вернутся Эшер Енджей и Закари Львов, которые сыграют Билли Бэтсона и его альтер эго Шазама.

Что известно о "Шазам 2"

Сценарий к 2 части "Шазама" напишет Генри Хайден. Именно он разработает сюжет о увлекательное противостояние супергероя Шазама с потомками титанов. Экранизирует ленту Дэвид Ф. Сандберг, который является автором дебютного проекту.