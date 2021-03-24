Британская актриса Хелен Миррен появится в супергеройском фильме "Шазам 2". Лента станет сиквелом к дебютному проекту, а знаменитость превратится в зловещую злодейку.

Сейчас работа над фильмом "Шазам 2" продолжается, поэтому всех деталей сюжета не рассекречивают. Однако известно, что Хелен Миррен превратится в этом сиквеле в мощную Геспару – дочь титана Атланта. Именно она будет злодейкой в ​​новой ленте "Шазам".

Смотрите также Премьеру "Черной вдовы" и других новинок Disney перенесли: новые даты

Ожидается, что премьера "Шазам 2" состоится 2 июня 2023 года. Однако съемки еще не стартовали, поэтому дата релиза может измениться. Режиссером сиквела к этому супергеройскому фильму выступит Дэвид Ф. Сандберг.

"Шазам": сюжет дебютного фильма

В дебютном фильме "Шазам" школьник Билли Бэтсон убегает от очередных опекунов и случайно оказывается в Скале Вечности. Волшебник отдает ему суперсилы и все, что нужно парню для трансформации, – это слово "Шазам!" И хотя Билли теперь мощный соперник, в душе он остался подростком, который не прочь использовать силы для развлечений.

Беззаботные приключения главного героя могли бы продолжаться долго, если бы на него не устроил охоту доктор Сивана, который стремится завладеть его суперсилами. На кону оказывается не только дар и жизнь Билли, но и его новая семья. Чтобы преодолеть могучего соперника, школьник прибегает к хитрости и вступает в решающий бой не один. Киноманы ожидают, что эту тему авторы продолжат во 2 части фильма "Шазам".

Пока же поклонникам "Шазам" остается только догадываться, какие сюрпризы для них подготовят авторы проекту.