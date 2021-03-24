Британська актриса Гелен Міррен з'явиться у супергеройському фільмі "Шазам 2". Стрічка стане сиквелом до дебютного проєкту, а знаменитість перевтілиться у зловісну лиходійку.

Наразі робота над фільмом "Шазам 2" триває, тому всіх деталей сюжету не розсекречують. Однак відомо, що Гелен Міррен перевтілиться у цьому сиквелі у могутню Геспару – доньку титана Атланта. Саме вона буде лиходійкою у новій стрічці "Шазам".

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Очікується, що прем'єра "Шазам 2" відбудеться 2 червня 2023 року. Однак зйомки ще не стартували, відтак дата релізу може змінитись. Режисером сиквелу до цього супергеройського фільму виступить Девід Ф. Сандберг.

"Шазам": сюжет дебютного фільму

У дебютному фільмі "Шазам" школяр Біллі Бетсон втікає від чергових опікунів та випадково опиняється у Скалі Вічності. Чарівник віддає йому суперсили і все, що потрібно хлопцю для трансформації, – це слово "Шазам!" І хоч Біллі тепер могутній суперник, у душі він залишився підлітком, який не проти використовувати сили задля розваг.

Безтурботні пригоди головного героя могли б тривати довго, якби на нього не влаштував полювання доктор Сівана, який прагне заволодіти його суперсилами. На кону опиняється не тільки дар і життя Біллі, але і його нова родина. Щоб подолати могутнього суперника, школяр вдається до хитрощів та вступає у вирішальний бій не сам. Кіномани очікують, що цю тему автори продовжать у 2 частині фільму "Шазам".

Поки ж прихильникам стрічки "Шазам" залишається тільки здогадуватись, які сюрпризи для них підготують автори проєкту.

"Шазам": дивіться трейлер