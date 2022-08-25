Warner Bros. изменила график своих картин, а также изменения претерпели форматы релизов некоторых фильмов. Как известно, у компании есть средства только для релизов двух великих премьер до конца года – супергеройского "Черного Адама" и психологического горора "Не волнуйся, сердечко".

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Затруднения с бюджетами связаны с сокращением расходов, которым занимается руководство Warner Bros. и Discovery после слияния Ранее компания начала сокращать штат некоторых подразделений и отменила несколько проектов, включая две картины, съемки которых были завершены – "Бэтгёрл" и мультфильм о Скуби-Ду.

Изменен график выхода картин Warner Bros.

"Домашняя вечеринка" – 9 декабря 2022 года (вместо лета 2022 года);

"Шазам! Ярость Богов" – 17 марта 2023 года (вместо 21 декабря 2022 года);

"Аквамен 2" – 25 декабря 2023 (вместо 17 марта 2023);

"Восстание зловещих мертвецов" – 4 апреля 2023 года (вместо неопределенной даты в 2022 году);

"Домашняя вечеринка" – 9 декабря 2022 года (вместо лета 2022 года);

"Жребий" – 2023 год, без точной даты (вместо 21 апреля 2023 года);

"Проклятие монахини 2" – 8 сентября 2023 года (ранее – без даты).

"Аквамен 2": сюжет и трейлер

В продолжении фильма герой Момоа объединится со своим братом Ормом, чтобы вместе противостоять большой угрозе. В фильме герои появятся в новых костюмах. Стоит отметить, что между "Акваменом" и его продолжением прошло немало времени, и фанаты ленты уже заждались любимых героев и новых приключений.

"Аквамен 2": смотрите ролик

"Шазам! Ярость Богов": сюжет и трейлер

Сценарий к 2 части "Шазама" написал Генри Гайден. Именно он разработал сюжет о увлекательном противостоянии супергероя Шазама с потомками титанов. Экранизирует фильм Дэвид Сандберг, который является автором дебютного проекта.

Согласно сюжету, школьник Билли Бэтсон убегает от очередных опекунов и случайно оказывается в Скале Вечности. Волшебник отдает ему суперсилы и все, что нужно парню для трансформации – это слово "Шазам!" И хотя Билли теперь могущественный соперник, в душе он остался подростком, который не прочь использовать силы для развлечений. Беззаботные приключения главного героя могли бы продолжаться долго, если бы на него не устроил охоту доктор Сивана, стремящийся завладеть его суперсилами. На кону оказывается не только дар и жизнь Билли, но и его новая семья. Чтобы преодолеть могущественного соперника, школьник прибегает к уловкам и вступает в решающий бой не сам.

"Шазам! Ярость Богов": смотрите трейлер