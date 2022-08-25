Warner Bros. змінила графік своїх картин, а також змін зазнали формати релізів деяких фільмів. Як відомо, компанія має кошти лише для релізів двох великих прем’єр до кінця року – супергеройського "Чорного Адама" та психологічного горору "Не хвилюйся, серденько".

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Труднощі з бюджетами пов'язані зі скороченням видатків, яким займається керівництво Warner Bros. і Discovery після злиття. Раніше компанія почала скорочувати штат деяких підрозділів і скасувала кілька проєктів, включаючи дві картини, зйомки яких було завершено – "Бетдівчина" та мультфільм про Скубі-Ду.

Змінений графік виходу картин Warner Bros.

"Домашня вечірка" – 9 грудня 2022 року (замість літа 2022 року);

"Шазам! Лють Богів" – 17 березня 2023 року (замість 21 грудня 2022 року);

"Аквамен 2" – 25 грудня 2023 року (замість 17 березня 2023 року);

"Повстання зловісних мерців" – 4 квітня 2023 року (замість невизначеної дати у 2022 році);

"Домашня вечірка" – 9 грудня 2022 (замість літа 2022);

"Жереб" – 2023 рік, без точної дати (замість 21 квітня 2023);

"Прокляття черниці 2" – 8 вересня 2023 року (раніше – без дати).

"Аквамен 2": сюжет та трейлер

У продовженні стрічки герой Момоа об'єднається зі своїм братом Ормом, щоб разом протистояти великій загрозі. У фільмі герої з'являться у нових костюмах. Варто зазначити, що між "Акваменом" і його продовженням минуло чимало часу і фанати стрічки вже зачекалися на улюблених героїв та нові пригоди.

"Аквамен 2": дивіться ролик

"Шазам! Лють Богів": сюжет та трейлер

Сценарій до 2 частини "Шазама" написав Генрі Гайден. Саме він розробив сюжет про захопливе протистояння супергероя Шазама з нащадками титанів. Екранізує стрічку Девід Сандберг, який є автором дебютного проєкту.

Згідно з сюжетом, школяр Біллі Бетсон втікає від чергових опікунів та випадково опиняється у Скалі Вічності. Чарівник віддає йому суперсили й все, що потрібно хлопцю для трансформації, – це слово "Шазам!" І хоч Біллі тепер могутній суперник, у душі він залишився підлітком, який не проти використовувати сили задля розваг. Безтурботні пригоди головного героя могли б тривати довго, якби на нього не влаштував полювання доктор Сівана, який прагне заволодіти його суперсилами. На кону опиняється не тільки дар і життя Біллі, але і його нова родина. Щоб подолати могутнього суперника, школяр вдається до хитрощів та вступає у вирішальний бій не сам.

"Шазам! Лють Богів": дивіться трейлер