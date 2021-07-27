Пусть все эти фильмы станут для вас мощной мотивацией. Хорошего просмотра!
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5 лучших фильмов об Олимпийских играх
"Сила воли"
Правдивая история легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Искушения, встретившиеся на его пути – ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир. Затаив дыхание, одни надеялись на победу Джесси как на символ справедливости и достоинства, а другие жаждали его поражения во имя триумфа идеологии. Несколько секунд – и Джесси ворвался в историю, бросив дерзкий вызов самому Гитлеру.
"Сила воли": смотрите трейлер
"Я, Тоня"
Тоня – стерва. Больше всего на свете она любит плохих парней, крепкие сигареты и себя. А еще она – чемпионка страны по фигурному катанию и собирается на Олимпиаду. Надо лишь избавиться от конкурентки. Вместе с бойфрендом они создают поистине нетривиальный план.
"Я, Тоня": смотрите трейлер
"Эдди" Орел"
Вдохновленный реальными событиями, этот фильм – добрая история о Майкле "Эдди" Эдвардсе (Тэрон Эджертон), храбром британском прыгуне с лыжного трамплина, который никогда не прекращал верить в себя, даже когда вся страна отворачивалась от него через его постоянные неудачи. С помощью харизматичного тренера (Хью Джекман), Эдди принимает вызов и покоряет сердца фанатов спорта во всем мире, проводя невероятное и историческое выступление в 1988 году на Зимних Олимпийских играх в Калгари.
"Эдди "Орел": смотрите трейлер
"Мэри Ком"
Между первым и последним ударом боксерского гонга – либо нокаут, либо пояс чемпиона. Помни, ради чего ты выходишь на ринг. Отныне твой мир имеет форму квадрата, и в этом мире есть свои правила и условия. Условие первое – стремление. Нет воли – нет результата. Второе – верность. Всегда будь предана боксу. Отдай ему все: свое время, свое счастье, всю себя. И, самое главное, не жди пощады. На ринге тебя никто не будет жалеть, и ты никого не жалей – вот о чем этот фильм.
"Мэри Ком": смотрите трейлер
"Охотник на лис"
Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое поместье обладателя олимпийской золотой медали по борьбе Марка Шульца для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. Марк принимает предложение в надежде посвятить себя тренировкам, достойно выступить и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дэйва Шульца. Но параноик Дюпон манипулирует Марком и Дейвом. Эта жестокая игра ругает братьев и ведет к нелепой трагедии.
"Охотник на лис": смотрите трейлер