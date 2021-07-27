Пусть все эти фильмы станут для вас мощной мотивацией. Хорошего просмотра!

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5 лучших фильмов об Олимпийских играх

"Сила воли"

Год выхода: 2016

Режиссер: Стивен Хопкинс

Оригинальное название: Race

В ролях: Стефан Джеймс, Джереми Айронс, Уильям Герт, Карис ван Гаутен

Правдивая история легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Искушения, встретившиеся на его пути – ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир. Затаив дыхание, одни надеялись на победу Джесси как на символ справедливости и достоинства, а другие жаждали его поражения во имя триумфа идеологии. Несколько секунд – и Джесси ворвался в историю, бросив дерзкий вызов самому Гитлеру.

"Сила воли": смотрите трейлер

"Я, Тоня"

Год выхода: 2017

Режиссер: Крейг Гиллеспи

Оригинальное название: I, Tonya

В ролях: Марго Робби, Себастиан Стэн, Элисон Дженни, Пол Уолтер Хаузер, Джуллиан Николсон

Тоня – стерва. Больше всего на свете она любит плохих парней, крепкие сигареты и себя. А еще она – чемпионка страны по фигурному катанию и собирается на Олимпиаду. Надо лишь избавиться от конкурентки. Вместе с бойфрендом они создают поистине нетривиальный план.

"Я, Тоня": смотрите трейлер

"Эдди" Орел"

Год выхода: 2016

Режиссер: Декстер Флетчер

Оригинальное название: Eddie the Eagle

В ролях: Тарон Эджертон, Хью Джекмен

Вдохновленный реальными событиями, этот фильм – добрая история о Майкле "Эдди" Эдвардсе (Тэрон Эджертон), храбром британском прыгуне с лыжного трамплина, который никогда не прекращал верить в себя, даже когда вся страна отворачивалась от него через его постоянные неудачи. С помощью харизматичного тренера (Хью Джекман), Эдди принимает вызов и покоряет сердца фанатов спорта во всем мире, проводя невероятное и историческое выступление в 1988 году на Зимних Олимпийских играх в Калгари.

"Эдди "Орел": смотрите трейлер

"Мэри Ком"

Год выхода: 2014

Режиссер: Омунг Кумар

Оригинальное название: Mary Kom

В ролях: Приянка Чопра, Даршан Кумар, Сунил Тапа

Между первым и последним ударом боксерского гонга – либо нокаут, либо пояс чемпиона. Помни, ради чего ты выходишь на ринг. Отныне твой мир имеет форму квадрата, и в этом мире есть свои правила и условия. Условие первое – стремление. Нет воли – нет результата. Второе – верность. Всегда будь предана боксу. Отдай ему все: свое время, свое счастье, всю себя. И, самое главное, не жди пощады. На ринге тебя никто не будет жалеть, и ты никого не жалей – вот о чем этот фильм.

"Мэри Ком": смотрите трейлер

"Охотник на лис"

Год выхода: 2014

Режиссер: Беннет Миллер

Оригинальное название: Foxcatcher

В ролях: Ченнинг Татум, Стив Карелл, Ванесса Редгрейв, Марк Раффало, Сиена Миллер

Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое поместье обладателя олимпийской золотой медали по борьбе Марка Шульца для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. Марк принимает предложение в надежде посвятить себя тренировкам, достойно выступить и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дэйва Шульца. Но параноик Дюпон манипулирует Марком и Дейвом. Эта жестокая игра ругает братьев и ведет к нелепой трагедии.

"Охотник на лис": смотрите трейлер