Нехай всі ці фільми стануть для вас потужною мотивацією. Гарного перегляду!

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5 найкращих фільмів про Олімпійські ігри

"Сила волі"

Рік виходу: 2016

Режисер: Стiвен Гопкiнс

Оригінальна назва: Race

У ролях: Стефан Джеймс, Джеремi Айронс, Вiльям Герт, Каріс ван Гаутен

Правдива історія легендарного чорношкірого атлета Джесі Оуенса, чия неймовірна завзятість привела його на Олімпійські ігри 1936 року в нацистському Берліні. Спокуси, що зустрілися на його шляху – ніщо в порівнянні з грандіозним забігом, за яким слідкував увесь світ. Затамувавши подих, одні сподівалися на перемогу Джессі, як на символ справедливості і гідності, а інші жадали його поразки в ім'я тріумфу ідеології. Кілька секунд – і Джессі увірвався в історію, кинувши зухвалий виклик самому Гітлеру.

"Сила волі": дивіться трейлер

"Я, Тоня"

Рік виходу: 2017

Режисер: Крейг Гіллеспі

Оригінальна назва: I, Tonya

У ролях: Марго Роббі, Себастіан Стен, Елісон Дженні, Пол Волтер Хаузер, Джулліан Ніколсон

Тоня – стерва. Найбільше на світі вона любить поганих хлопців, міцні сигарети і себе. А ще вона – чемпіонка країни з фігурного катання і збирається на Олімпіаду. Треба лише позбутися конкурентки. Разом з бойфрендом вони створюють воістину нетривіальний план.

"Я, Тоня": дивіться трейлер

"Едді "Орел"

Рік виходу: 2016

Режисер: Декстер Флетчер

Оригінальна назва: Eddie the Eagle

У ролях: Тарон Еджертон, Г'ю Джекмен

Натхненний реальними подіями, цей фільм – добра історія про Майкла "Едді" Едвардса (Терон Еджертон), хороброго британського лижного стрибуна з трампліна, який ніколи не припиняв вірити у себе, навіть коли вся країна відверталася від нього через його постійні невдачі. За допомогою харизматичного тренера (Г'ю Джекман), Едді приймає виклик і підкорює серця фанатів спорту в усьому світі, проводячи неймовірний і історичний виступ у 1988 році на Зимових Олімпійських іграх у Калгарі.

"Едді "Орел": дивіться трейлер

"Мері Ком"

Рік виходу: 2014

Режисер: Омунг Кумар

Оригінальна назва: Mary Kom

У ролях: Пріянка Чопра, Даршан Кумар, Суніл Тапа

Між першим і останнім ударом боксерського гонга – або нокаут, або пояс чемпіона. Пам'ятай, заради чого ти виходиш на ринг. Відтепер твій світ має форму квадрата, і в цьому світі є свої правила і умови. Умова перша – прагнення. Немає волі – немає результату. Друге – вірність. Завжди будь віддана боксу. Віддай йому все: свій час, своє щастя, всю себе. І, найголовніше, не чекай пощади. На рингу тебе ніхто не шкодуватиме, і ти нікого не шкодуй – ось про що цей фільм.

"Мері Ком": дивіться трейлер

"Мисливець на лисиць"

Рік виходу: 2014

Режисер: Беннет Міллер

Оригінальна назва: Foxcatcher

У ролях: Ченнінг Тейтум, Стів Карелл, Ванесса Редґрейв, Марк Раффало, Сієна Міллер

Мультимільйонер Джон Дюпон запрошує у свій маєток володаря олімпійської золотої медалі з боротьби Марка Шульца для підготовки команди до Олімпійських ігор в Сеулі 1988 року. Марк приймає пропозицію у надії присвятити себе тренуванням, гідно виступити і вийти з тіні свого брата, легендарного борця Дейва Шульца. Але параноїк Дюпон манiпулює Марком і Дейвом. Ця жорстока гра сварить братів і веде до безглуздої трагедії.

"Мисливець на лисиць": дивіться трейлер