Пока в Токио официально продолжаются XXXII летние Олимпийские игры-2020, мы подготовили для вас подборку с лучшими фильмами, которые рассказывают о жизни настоящих спортсменов. О тех людях, которые несмотря ни на что, шли к своей цели. И даже о тех, которые были готовы на все, ради победы.

Пусть все эти фильмы станут для вас мощной мотивацией. Хорошего просмотра!

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5 лучших фильмов об Олимпийских играх

"Сила воли"

2016Стивен ХопкинсRaceСтефан Джеймс, Джереми Айронс, Уильям Герт, Карис ван Гаутен

Правдивая история легендарного чернокожего атлета Джесси Оуэнса, чье невероятное упорство привело его на Олимпийские игры 1936 года в нацистском Берлине. Искушения, встретившиеся на его пути – ничто в сравнении с грандиозным забегом, за которым следил весь мир. Затаив дыхание, одни надеялись на победу Джесси как на символ справедливости и достоинства, а другие жаждали его поражения во имя триумфа идеологии. Несколько секунд – и Джесси ворвался в историю, бросив дерзкий вызов самому Гитлеру.

"Сила воли": смотрите трейлер

"Я, Тоня"

2017Крейг ГиллеспиI, TonyaМарго Робби, Себастиан Стэн, Элисон Дженни, Пол Уолтер Хаузер, Джуллиан Николсон

Тоня – стерва. Больше всего на свете она любит плохих парней, крепкие сигареты и себя. А еще она – чемпионка страны по фигурному катанию и собирается на Олимпиаду. Надо лишь избавиться от конкурентки. Вместе с бойфрендом они создают поистине нетривиальный план.

"Я, Тоня": смотрите трейлер

"Эдди" Орел"

2016Декстер ФлетчерEddie the EagleТарон Эджертон, Хью Джекмен

Вдохновленный реальными событиями, этот фильм – добрая история о Майкле "Эдди" Эдвардсе (Тэрон Эджертон), храбром британском прыгуне с лыжного трамплина, который никогда не прекращал верить в себя, даже когда вся страна отворачивалась от него через его постоянные неудачи. С помощью харизматичного тренера (Хью Джекман), Эдди принимает вызов и покоряет сердца фанатов спорта во всем мире, проводя невероятное и историческое выступление в 1988 году на Зимних Олимпийских играх в Калгари.

"Эдди "Орел": смотрите трейлер

"Мэри Ком"

2014Омунг КумарMary KomПриянка Чопра, Даршан Кумар, Сунил Тапа

Между первым и последним ударом боксерского гонга – либо нокаут, либо пояс чемпиона. Помни, ради чего ты выходишь на ринг. Отныне твой мир имеет форму квадрата, и в этом мире есть свои правила и условия. Условие первое – стремление. Нет воли – нет результата. Второе – верность. Всегда будь предана боксу. Отдай ему все: свое время, свое счастье, всю себя. И, самое главное, не жди пощады. На ринге тебя никто не будет жалеть, и ты никого не жалей – вот о чем этот фильм.

"Мэри Ком": смотрите трейлер

"Охотник на лис"

2014Беннет МиллерFoxcatcherЧеннинг Татум, Стив Карелл, Ванесса Редгрейв, Марк Раффало, Сиена Миллер

Мультимиллионер Джон Дюпон приглашает в свое поместье обладателя олимпийской золотой медали по борьбе Марка Шульца для подготовки команды к Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. Марк принимает предложение в надежде посвятить себя тренировкам, достойно выступить и выйти из тени своего брата, легендарного борца Дэйва Шульца. Но параноик Дюпон манипулирует Марком и Дейвом. Эта жестокая игра ругает братьев и ведет к нелепой трагедии.

"Охотник на лис": смотрите трейлер