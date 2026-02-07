Что посмотреть вечером: драматический фильм, который не захочется ставить на паузу

Наконец-то завершилась рабочая неделя и можно расслабиться. Постарайтесь забыть о делах на этих выходных и насладиться отдыхом, например – проведите время за просмотром фильма.

Какой драматический фильм посмотреть вечером?

В 2019 году вышел американский драматический фильм "Щегол", режиссером которого стал Джон Кроули. Он снят на основе одноименного романа писательницы Донны Тартт, который она выпустила в 2013 году.

В ленте рассказывается о Теодоре Декера, который потерял маму в 13-летнем возрасте. Женщина погибла в результате взрыва в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Трагедия изменила жизнь парня.

Главный герой держится за старинную картину Карела Фабрициуса и загадочное кольцо. Теодрог попадает в таинственный и опасный мир похищенного искусства.

"Щегол": смотрите онлайн трейлер фильма

Главную роль в фильме сыграл американский актер Энсел Эльгорт, известный по мелодраме "Виноваты звезды", премьера которой состоялась в 2014 году. Также в драме снялись такие актеры:

Оукс Фигли

Николь Кидман

Анайрин Барнард

Финн Вулфхард

Сара Полсон

Люк Уилсон

Джеффри Райт

Эшли Каммингс

Уилла Фицджералд

Денис О'Хэр

Бойд Гейнс

Питер Джейкобсон

Люк Клейнтанк

Роберт Джой

Райан Фуст

Энсел Элгорт и Анайрин Барнард в фильме "Щегол" / Кадр из фильма

Кстати, "Щегол" получил достаточно высокий рейтинг IMDb – 6.4/10. Съемки ленты проходили в Нью-Йорке и городе Альбукерке. Мировая премьера драмы состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2019 году.