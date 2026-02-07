24 Канал розповість про фільм, який можна подивитися ввечері. Зберігайте матеріал, щоб не витрачати час на пошуки.

Який драматичний фільм подивитися ввечері?

У 2019 році вийшов американський драматичний фільм "Щиголь", режисером якого став Джон Кровлі. Він знятий на основі однойменного роману письменниці Донни Тартт, який вона випустила у 2013 році.

У стрічці розповідається про Теодора Декера, який втратив маму у 13-річному віці. Жінка загинула внаслідок вибуху в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку. Трагедія змінила життя хлопця.

Головний герой тримається за старовинну картину Карела Фабриціуса та загадкове кільце. Теодрог потрапляє у таємничий та небезпечний світ викраденого мистецтва.

"Щиголь": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль у фільмі зіграв американський актор Енсел Елгорт, відомий за мелодрамою "Винні зірки", прем'єра якої відбулась у 2014 році. Також у драмі знялися такі актори:

  • Оукс Феглі
  • Ніколь Кідман
  • Анайрін Барнард
  • Фінн Вулфгард
  • Сара Полсон
  • Люк Вілсон
  • Джеффрі Райт
  • Ешлі Каммінгс
  • Вілла Фіцджеральд
  • Деніс О'Гара
  • Бойд Гейнс
  • Пітер Джекобсон
  • Люк Клейнтанк
  • Роберт Джой
  • Раян Фуст

Фільм ЩигольЕнсел Елгорт і Анайрін Барнард у фільмі "Щиголь" / Кадр із фільму

До речі, "Щиголь" отримав досить високий рейтинг IMDb – 6.4/10. Зйомки стрічки проходили у Нью-Йорку та місті Альбукерке. Світова прем'єра драми відбулась на Міжнародному кінофестивалі у Торонто у 2019 році.