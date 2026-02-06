У матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку фільмів, які подобаються і кінокритикам, і глядачам. Ба більше, ці фільми зняті на основі реальних подій, що додає їм ще більшої значимості.

Які фільми, зняті на основі реальних подій, має побачити кожен?

"1+1"

Стрічка, яка справді варта вашої уваги, – це французький кінофільм "1+1". Сюжет розгортається навколо багатого аристократа Філіпа, який наймає собі помічника – людину, що щойно вийшла з в'язниці.

Це молодий хлопець на ім'я Дріс, який привносить у життя Філіпа чимало пригод та авантюр. І навіть попри те, що Філіп прикутий до інвалідного крісла, йому вдається побачити життя з іншого боку.

"1+1": дивіться онлайн трейлер фільму

У анонсі до стрічки пише: іноді доводиться заходити в чужий світ, щоб з'ясувати, чого не вистачає у власному. І це дуже добре описує основну ідею фільму. Ця історія змушує роздумувати про співчуття та дружбу між людьми.

"Гра в імітацію"

Ще одна стрічка, яку варто переглянути кожному, – це фільм 2014 року "Гра в імітацію". Американський історичний трилер розповідає про британського математика, логіка та криптоаналітика, батька сучасної інформатики Алана Тюрінга.

"Гра в імітацію": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм зосереджується на ключових періодах його життя, зокрема на 1940-х роках, коли людство переживало найважчий етап Другої світової війни. Тюрінг був одним із ключових учасників розшифрування нацистського коду Енігми, що допомогло антигітлерівській коаліції здобути перемогу.

"Рей"

Ще одна стрічка, яка справді варта вашої уваги, – це біографічна драма Тейлора Гекcфорда "Рей". Фільм отримав визнання як глядачів, так і кінокритиків, тож одразу здобув два Оскари.

Стрічка заснована на автобіографії Рея Чарльза, легендарного співака, який осліп у віці шести років. Однак, познайомившись із фортепіано, його життя заграло новими барвами.

"Рей": дивіться онлайн трейлер фільму

"Список Шиндлера"

Це стрічка 1993 року з високим глядацьким рейтингом. Наразі на IMDb фільм має 9 балів. Це американський історичний кінопроєкт, який увійшов до списку найкращих фільмів світу. Доволі важка драма, однак її варто побачити бодай раз у житті.

"Список Шиндлера": дивіться онлайн трейлер фільму

Сюжет розгортається навколо загадкового Оскара Шиндлера, члена нацистської партії, промисловця, який рятував євреїв під час Другої світової війни. Він був людиною, не схожою на інших, і саме завдяки йому вижило багато тих, хто вже навіть не сподівався на таку можливість.

"Піаніст"

"Піаніст" – це фільм 2002 року з високим глядацьким рейтингом. На сайті IMDb фільм має 8,5 балів. Це біографічна драма, яка розповідає про польського піаніста-віртуоза Владислава Шпільмана.

"Піаніст": дивіться онлайн трейлер фільму

Під час Другої світової війни він потрапляє в Варшавське гетто, де, навіть попри всі жахи окупації, намагається не втратити в собі людське нутро.