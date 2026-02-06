В материале 24 Канала мы собрали подборку фильмов, которые нравятся и кинокритикам, и зрителям. Более того, эти фильмы сняты на основе реальных событий, что добавляет им еще большей значимости.

Какие фильмы, сняты на основе реальных событий, должен увидеть каждый?

"1+1"

Лента, которая действительно стоит вашего внимания, – это французский кинофильм "1+1". Сюжет разворачивается вокруг богатого аристократа Филиппа, который нанимает себе помощника – человека, только что вышедшего из тюрьмы.

Это молодой парень по имени Дрис, который привносит в жизнь Филиппа немало приключений и авантюр. И даже несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, ему удается увидеть жизнь с другой стороны.

"1+1": смотрите онлайн трейлер фильма

В анонсе к ленте пишет: иногда приходится заходить в чужой мир, чтобы выяснить, чего не хватает в собственном. И это очень хорошо описывает основную идею фильма. Эта история заставляет размышлять о сострадании и дружбе между людьми.

"Игра в имитацию"

Еще одна лента, которую стоит посмотреть каждому, – это фильм 2014 года "Игра в имитацию". Американский исторический триллер рассказывает о британском математике, логике и криптоаналитике, отце современной информатики Алане Тьюринга.

"Игра в имитацию": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм сосредотачивается на ключевых периодах его жизни, в частности на 1940-х годах, когда человечество переживало тяжелый этап Второй мировой войны. Тьюринг был одним из ключевых участников расшифровки нацистского кода Энигмы, что помогло антигитлеровской коалиции одержать победу.

"Рей"

Еще одна лента, которая действительно стоит вашего внимания, – это биографическая драма Тейлора Хекфорда "Рэй". Фильм получил признание как зрителей, так и кинокритиков, поэтому сразу получил два Оскара.

Лента основана на автобиографии Рэя Чарльза, легендарного певца, который ослеп в возрасте шести лет. Однако, познакомившись с фортепиано, его жизнь заиграла новыми красками.

"Рэй": смотрите онлайн трейлер фильма

"Список Шиндлера"

Это лента 1993 года с высоким зрительским рейтингом. Сейчас на IMDb фильм имеет 9 баллов. Это американский исторический кинопроект, который вошел в список лучших фильмов мира. Довольно тяжелая драма, однако ее стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

"Список Шиндлера": смотрите онлайн трейлер фильма

Сюжет разворачивается вокруг загадочного Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, промышленника, который спасал евреев во время Второй мировой войны. Он был человеком, не похожим на других, и именно благодаря ему выжило много тех, кто уже даже не надеялся на такую возможность.

"Пианист"

"Пианист" – это фильм 2002 года с высоким зрительским рейтингом. На сайте IMDb фильм имеет 8,5 баллов. Это биографическая драма, которая рассказывает о польском пианисте-виртуозе Владиславе Шпильмане.

"Пианист": смотрите онлайн трейлер фильма

Во время Второй мировой войны он попадает в Варшавское гетто, где, даже несмотря на все ужасы оккупации, пытается не потерять в себе человеческое нутро.