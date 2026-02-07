24 Канал расскажет о фильме, который можно посмотреть вечером. Сохраняйте материал, чтобы не тратить время на поиски.

Какой драматический фильм посмотреть вечером?

В 2019 году вышел американский драматический фильм "Щегол", режиссером которого стал Джон Кроули. Он снят на основе одноименного романа писательницы Донны Тартт, который она выпустила в 2013 году.

В ленте рассказывается о Теодоре Декера, который потерял маму в 13-летнем возрасте. Женщина погибла в результате взрыва в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Трагедия изменила жизнь парня.

Главный герой держится за старинную картину Карела Фабрициуса и загадочное кольцо. Теодрог попадает в таинственный и опасный мир похищенного искусства.

"Щегол": смотрите онлайн трейлер фильма

Главную роль в фильме сыграл американский актер Энсел Эльгорт, известный по мелодраме "Виноваты звезды", премьера которой состоялась в 2014 году. Также в драме снялись такие актеры:

  • Оукс Фигли
  • Николь Кидман
  • Анайрин Барнард
  • Финн Вулфхард
  • Сара Полсон
  • Люк Уилсон
  • Джеффри Райт
  • Эшли Каммингс
  • Уилла Фицджералд
  • Денис О'Хэр
  • Бойд Гейнс
  • Питер Джейкобсон
  • Люк Клейнтанк
  • Роберт Джой
  • Райан Фуст

Фильм ЩеголЭнсел Элгорт и Анайрин Барнард в фильме "Щегол" / Кадр из фильма

Кстати, "Щегол" получил достаточно высокий рейтинг IMDb – 6.4/10. Съемки ленты проходили в Нью-Йорке и городе Альбукерке. Мировая премьера драмы состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2019 году.