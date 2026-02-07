24 Канал расскажет о фильме, который можно посмотреть вечером. Сохраняйте материал, чтобы не тратить время на поиски.
Какой драматический фильм посмотреть вечером?
В 2019 году вышел американский драматический фильм "Щегол", режиссером которого стал Джон Кроули. Он снят на основе одноименного романа писательницы Донны Тартт, который она выпустила в 2013 году.
В ленте рассказывается о Теодоре Декера, который потерял маму в 13-летнем возрасте. Женщина погибла в результате взрыва в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Трагедия изменила жизнь парня.
Главный герой держится за старинную картину Карела Фабрициуса и загадочное кольцо. Теодрог попадает в таинственный и опасный мир похищенного искусства.
"Щегол": смотрите онлайн трейлер фильма
Главную роль в фильме сыграл американский актер Энсел Эльгорт, известный по мелодраме "Виноваты звезды", премьера которой состоялась в 2014 году. Также в драме снялись такие актеры:
- Оукс Фигли
- Николь Кидман
- Анайрин Барнард
- Финн Вулфхард
- Сара Полсон
- Люк Уилсон
- Джеффри Райт
- Эшли Каммингс
- Уилла Фицджералд
- Денис О'Хэр
- Бойд Гейнс
- Питер Джейкобсон
- Люк Клейнтанк
- Роберт Джой
- Райан Фуст
Энсел Элгорт и Анайрин Барнард в фильме "Щегол" / Кадр из фильма
Кстати, "Щегол" получил достаточно высокий рейтинг IMDb – 6.4/10. Съемки ленты проходили в Нью-Йорке и городе Альбукерке. Мировая премьера драмы состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2019 году.