Во время пандемии коронавируса многие потеряли работы из-за банкротства компаний. А вот актриса Шикха Малхотра сознательно решила отказаться от работы в Болливуде.

25-летняя актриса вела светскую жизнь в Индии и успела сыграть в нескольких успешных проектах. В частности, Шикха Малхотра появилась в лентах "Фанат", "Против хищника" и "Невидимый мир". И пока тысячи людей восхищались ее карьерой, девушка решила отказаться от всех привилегий кинобизнеса и пойти волонтером в больницу.

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Произошло это в марте 2020 года. Теперь Шикха Малхотра прокомментировала ситуацию, отметив, что ни разу не пожалела за свой выбор. Уже год она работает в госпитале Мумбаи медсестрой и использует свой диплом медика.

Я в первую очередь медсестра, а уже потом актриса. Увидев жизни и смерти, столько выраженных эмоций счастья или горя, которые изменили меня, я стала более зрелой,

– отметила она.

Кроме этого, Шикха Малхотра призналась, что на такой шаг ее вдохновили истории других медработников, в частности, ее матери, которая дневала и ночевала в больнице Мумбаи во время первой вспышки COVID-19.

Вернется ли Шикха Малхотра в кино

Актриса не скрывала, что во время работы в больнице и сама заразилась коронавирусом. После выздоровления 25-летняя Шикха перенесла инсульт и была частично парализована. Однако, как только ей стало лучше, вернулась к работе.