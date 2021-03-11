У час пандемії коронавірусу чимало людей втратили роботи через банкрутство компаній. А от актриса Шикха Малхотра свідомо вирішила відмовитись від роботи в Боллівуді.

25-річна актриса вела світське життя в Індії та встигла зіграти у кількох успішних проєктах. Зокрема, Шикха Малхотра постала у стрічках "Фанат", "Проти хижака" і "Невидимий світ". І поки тисячі людей захоплювались її кар'єрою, дівчина вирішила відмовитись від усіх привілеїв кінобізнесу та піти волонтером у лікарню.

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Сталось це у березні 2020 року. Тепер Шикха Малхотра прокоментувала ситуацію, зазначивши, що жодного разу не пошкодувала через свій вибір. Вже рік вона працює в шпиталі Мумбаї медсестрою та використовує свій диплом медика.

Я в першу чергу медсестра, а уже потім актриса. Побачивши життя і смерті, стільки виражених емоцій щастя чи горя, які змінили мене, я стала більш зрілою,

– зазначила вона.

Окрім цього, Шикха Малхотра зізналась, що на такий крок її надихнули історії інших медпрацівників, зокрема, її матері, яка днювала і ночувала у лікарні Мумбаї під час першого спалаху COVID-19.

Чи повернеться Шикха Малхотра в кіно

Актриса не приховувала, що під час роботи в лікарні і сама заразилась коронавірусом. Після одужання 25-річна Шикха перенесла інсульт та була частково паралізована. Однак, як тільки їй стало краще, повернулась до роботи.

Наразі Шикха Малхотра обдумує перспективу повернення в кіноіндустрію. Актриса перекує: прихильники ще побачать її гру в фільмах. Однак про допомогу лікарням в час пандемії вона не має наміру забувати, що розчулило мережу.