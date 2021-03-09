Український мультфільм "Мавка: Лісова пісня" викликав жваве обговорення серед кіноманів. І поки мережу засипають неоднозначними коментарями, автори стрічки показали відео, як створювали тизер з Катериною Кухар.

Ролик з'явився на ютуб-каналі Film.UA Group та привернув увагу українських кіноманів. На кадрах можна побачити за лаштунки зйомок "Мавки: Лісова пісня", в яких взяла участь прима-балерина Катерина Кухар. Саме ця знаменита танцівниця додала грації головній героїні майбутнього мультфільму.

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"Сьогодні було 3 образи. Таке, знаєте, потроєння особистості. Це було цікаво і корисно, бо я повинна була поєднати Мавку безтілесну балетну, і щоб вона не була прибільшено балетною, я повинна була додати своє людське єство. І, звісно, відіграти, як актриса", – розповіла Катерина Кухар про роботу над мультфільмом.

Автори проєкту вирішили не розкривати інших сцен мультфільму, показавши, як створювався фрагмент, який глядачі могли побачити у трейлері "Мавки: Лісова пісня". У коментарі до ролика вони додали, що для якісної картинки їм потрібно було відточити кожен рух, жест, емоцію майбутньої героїні. Це все – копітка робота цілої команди професіоналів.

Як створювався трейлер мультфільму "Мавка: Лісова пісня": дивіться відео

"Мавка: Лісова пісня": сюжет і трейлер

Перший офіційний трейлер мультфільму "Мавка: Лісова пісня" презентували символічно у день народження Лесі Українки. В основу стрічки взяли знамениту драму-феєрію письменниці, а тому глядачі зможуть побачити всім знайомих Мавку, Лукаша і Килину. Однак сюжет мультфільму буде трішки іншим.

Головною місією Мавки буде захист лісу та Джерела життя, на яке завжди зазіхали люди. Випадково головна героїня зустріне Лукаша, який вирушить в ліс, щоб пограти на сопілці, коли його ніхто не чує. Зустріч розпалить почуття в Мавки, які використає на свою користь підступна Килина. Дівчина обіцяє селянам відродити лісопильню, але таким чином вона хоче віднайти Джерело життя. І в цьому їй допоможе закоханий Лукаш.

"Мавка: Лісова пісня": дивіться трейлер

Реакція мережі на образ Мавки

Чимало кіноманів залишились не в захваті від нового образу Мавки. Під трейлером мультфільму люди наголосили, що перший вигляд цієї героїні був цікавішим і не таким сексуалізованим. Тому кіновиробникам запропонували повернути попередній дизайн.

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