Украинский мультфильм "Мавка: Лесная песня" вызвал оживленное обсуждение среди киноманов. И пока сеть засыпают неоднозначными комментариями, авторы ленты показали видео, как создавали тизер с Екатериной Кухар.

Ролик появился на ютуб-канале Film.UA Group и привлек внимание украинских киноманов. На кадрах можно увидеть за кулисы съемок "Мавки: Лесная песня", в которых приняла участие прима-балерина Екатерина Кухар. Именно эта знаменитая танцовщица добавила грации главной героини будущего мультфильма.

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"Сегодня было 3 образа. Такое, знаете, утроение личности. Это было интересно и полезно, я должна была соединить Мавку бестелесную балетную, и чтобы она не была утрирована балетной, я должна была добавить свое человеческое естество. И, конечно, играть, как актриса", – рассказала Екатерина Кухар о работе над мультфильмом.

Авторы проекту решили не раскрывать других сцен мультфильма, показав, как создавался фрагмент, который зрители могли увидеть в трейлере "Мавка: Лесная песня". В комментарии к ролику они добавили, что для качественной картинки им нужно было отточить каждое движение, жест, эмоцию будущей героини. Это все – кропотливая работа целой команды профессионалов.

Как создавался трейлер мультфильма "Мавка: Лесная песня": смотрите видео

"Мавка: Лесная песня": сюжет и трейлер

Первый официальный трейлер мультфильма "Мавка: Лесная песня" презентовали символично в день рождения Леси Украинки. В основу ленты взяли знаменитую драму-феерию писательницы, а потому зрители смогут увидеть всем знакомых Мавку, Лукаша и Килину. Однако сюжет мультфильма будет немного другим.

Главной миссией Мавки будет защита леса и Источника жизни, на котор ый всегда претендовали люди. Случайно главная героиня встретит Лукаша, который отправится в лес, чтобы поиграть на свирели, когда его никто не слышит. Встреча разожжет чувство в Мавки, которые использует в свою пользу коварная Килина. Девушка обещает крестьянам возродить лесопилку, но таким образом она хочет найти Источник жизни. И в этом ей поможет влюбленн ый Лукаш.

"Мавка: Лесная песня": смотрите трейлер

Реакция сети на образ Мавки

Многие киноман ы остались не в восторге от нового образа Мавки. В комментариях к трейлеру мультфильма люди отметили, что первый вид этой героини был интересным и не таким сексуализированным. Поэтому кинопроизводителям предложили вернуть прежний дизайн.