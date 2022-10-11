Его мать была актрисой, которая за 30 лет карьеры снялась в более чем 60 фильмах и сериалах. Айлин Райан также принимала участие в спектаклях Бродвейского театра.

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У Шона Пенна умерла мать

О смерти актрисы сообщил ее 64-летний сын-музыкант Майкл Пенн, старший брат Шона.

Мы потеряли маму,

– написал он в твиттере.

Шон Пенн пока не комментировал непоправимое горе.



Умерла актриса Айлин Райан / Скриншот с твиттера Майкла Пенна

Что известно о 94-летней Айлин Райан

Известно, что 94-летняя Айлин Райан покинула этот мир в воскресенье, 9 октября. Умерла в своем доме в Малибу, штат Калифорния. О причине смерти неизвестно. До 95-летия не дожила всего пару недель.

Более 40 лет актриса была замужем за актером и режиссером Лео Пенном, с которым познакомилась в 1957 году на репетициях спектакля "Ледяной человек идет" в Нью-Йорке. Лео скончался в 1998 году.

Самые известные фильмы Айлин Райан

Актриса в 1986 году вместе со своими сыновьями сыграла в ленте "В упор", а в 1995 году в фильме своего сына Шона "Постовой на перекрестке". Кроме этого сыграла в таких картинах:

"Пир",

"Родители",

"Атака пауков",

"Магнолия"

"Вся королевская рать".

В 2000-х играла эпизодические роли в известных сериалах:

"Маленький дом в прериях",

"Полиция Нью-Йорка",

"Скорая помощь",

"CSI: Расследование места преступления",

"Частная практика",

"Анатомия Грэй".

Айлин Райан в фильме "Атака пауков" / Фото из Кинориума