Його мати була актрисою, яка за 30 років кар’єри знялася у більш ніж 60 фільмах та серіалах. Айлін Раян також брала участь у спектаклях Бродвейського театру.

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У Шона Пенна померла мати

Про смерть актриси повідомив її 64-річний син-музикант Майкл Пенн, старший брат Шона.

Ми втратили маму,

– написав він у твітері.

Шон Пенн наразі ніяк не коментував непоправне горе.



Померла актриса Айлін Раян / Скриншот з твітеру Майкла Пенна

Що відомо про 94-річну Айлін Раян

Відомо, що 94-річна Айлін Раян залишила цей світ у неділю, 9 жовтня. Померла у своєму будинку в Малібу, штат Каліфорнія. Про причину смерті невідомо. До 95-річчя не дожила всього лише пару тижнів.

Понад 40 років актриса була одружена з актором та режисером Лео Пенном, з яким познайомилася у 1957 році на репетиціях спектаклю "Крижана людина йде" в Нью-Йорку. Лео помер 1998 року.

Найвідоміші фільми Айлін Раян

Актриса у 1986 році разом зі своїми синами зіграла у стрічці "В упор", а у 1995 році у фільмі свого сина Шона "Постовий на перехресті". Крім цього зіграла утаких картинах:

"Бенкет",

"Батьки",

"Атака павуків",

"Магнолія"

"Вся королівська рать".

У 2000-х грала епізодичні ролі у відомих серіалах:

"Маленький дім у преріях",

"Поліція Нью-Йорка",

"Швидка допомога",

"CSI: Розслідування місця злочину",

"Приватна практика",

"Анатомія Грей".

Айлін Раян у фільмі "Атака павуків" / Фото з Кіноріуму