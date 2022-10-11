"Мы потеряли маму": семья преданного друга Украины Шона Пенна получила трагическое известие
Источник:Твиттер Майкла Пенна
В семье американского режиссера Шона Пенна, который с начала войны поддерживает украинцев, умерла 94-летняя мать Айлин Райан. У Шона остался старший брат.
Его мать была актрисой, которая за 30 лет карьеры снялась в более чем 60 фильмах и сериалах. Айлин Райан также принимала участие в спектаклях Бродвейского театра.
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У Шона Пенна умерла мать
О смерти актрисы сообщил ее 64-летний сын-музыкант Майкл Пенн, старший брат Шона.
Мы потеряли маму,
– написал он в твиттере.
Шон Пенн пока не комментировал непоправимое горе.
Умерла актриса Айлин Райан / Скриншот с твиттера Майкла Пенна
Что известно о 94-летней Айлин Райан
Известно, что 94-летняя Айлин Райан покинула этот мир в воскресенье, 9 октября. Умерла в своем доме в Малибу, штат Калифорния. О причине смерти неизвестно. До 95-летия не дожила всего пару недель.
Более 40 лет актриса была замужем за актером и режиссером Лео Пенном, с которым познакомилась в 1957 году на репетициях спектакля "Ледяной человек идет" в Нью-Йорке. Лео скончался в 1998 году.
Самые известные фильмы Айлин Райан
Актриса в 1986 году вместе со своими сыновьями сыграла в ленте "В упор", а в 1995 году в фильме своего сына Шона "Постовой на перекрестке". Кроме этого сыграла в таких картинах:
- "Пир",
- "Родители",
- "Атака пауков",
- "Магнолия"
- "Вся королевская рать".
В 2000-х играла эпизодические роли в известных сериалах:
- "Маленький дом в прериях",
- "Полиция Нью-Йорка",
- "Скорая помощь",
- "CSI: Расследование места преступления",
- "Частная практика",
- "Анатомия Грэй".