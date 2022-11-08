Шон Пенн снова наведался в Киев и передал Зеленскому своего Оскара

Оскароносный Шон Пенн в очередной раз прибыл в Киев. С первых дней войны актер и режиссер поддерживают Украину финансово и морально.

Когда Россия ворвалась в Украину 24 февраля, Шон Пенн снимал документальный фильм о нашей борьбе. Позже основал благотворительную организацию, чтобы помогать переселенцам, а также посетил Ирпень и Бучу, чтобы рассказать миру об Украине, передает 24 канал.

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Шонн Пенн снова приехал в Киев

В этот раз американский художник привез свою статуэтку премии Оскар и передал ее Владимиру Зеленскому. Награда будет находиться в Украине до окончания войны как символ веры в победу нашей страны.

Шон Пенн дважды стал обладателем Оскара – в 2004 году за фильм "Таинственная река" и в 2009 году за фильм "Харви Милк".

"Владимир Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" III степени, которым актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире".

Шон Пенн и Владимир Зеленский / Фото ОП

Андрей Ермак отметил, что они с актером посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции. "Впереди у нас большие дела", – отметил политик. Зеленский подчеркнул, что "Аллея смелости начинается именно с таблички, посвященной американскому актеру и режиссеру, ведь он посетил Украину в первый день российского вторжения, 24 февраля, чтобы зафиксировать события в нашей стране и донести миру правду о российской агрессии".

Мы очень благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину и наших граждан. И мы хотели иметь место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех храбрецов, которые были с Украиной с самого начала,

– сказал Владимир Зеленский.

Шон Пенн поделился, что очень тронут этим посвящением. Как сообщили в ОП, для него это большая честь, и это место будет одним из самых знаковых в его жизни, рядом с местами, где родились его дочь и сын, которыми он очень гордится.



Шон Пенн, Андрей Ермак и Владимир Зеленский посетили Аллею смелости / Фото с телеграму политика

Кроме того, Владимир Зеленский и Шон Пенн обсудили поддержку Украины. "Владимир Зеленский рассказал о текущей ситуации в стране. Собеседники обсудили возможности для поддержки Украины и сохранения внимания мира к происходящим трагическим событиям. Шон Пенн рассказал, что продолжает работу над своим фильмом об Украине", – заявили в ОП.