Чтобы увидеть последствия преступлений россиян: Пенн приехал в Киев и отправился в Ирпень и Бучу

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн, готовый взять в руки оружие и сражаться с Россией, приехал в Украину. После Киева Пен он направился в Бучу и Ирпень.

За 4 месяца войны актер во второй раз приехал в Украину. Все для того, чтобы еще раз показать мировые зверства российских оккупантов.

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Шон Пенн приехал в Киев, а после посещения столицы отправился в Ирпень и Бучу

Об этом мы узнали из сюжета ТСН, где показали фрагменты встречи Шона Пенна с украинцами в столице. Следует отметить, что режиссер и актер снимает документалку о российско-украинской войне. Чтобы своими глазами увидеть ужасы разрушений украинских городов, Пен отправился в Ирпень и Бучу.

Шон Пенн в Киеве: смотрите видео

Как Шон Пенн поддерживает Украину

Стоит отметить, что Шон Пенн – один из первых голливудских режиссеров, помогающих Украине с первых дней войны. Более того, когда россияне 24 февраля ворвались на наши земли, Пенн был в Украине и занимался производством документалки о войне. Узнав тогда об опасности, он уехал из Киева, а затем заявил, что намерен вернуться и, с оружием в руках, защищать нас от врага.

Ранее Пенн подписал соглашение с мэром Кракова, в котором говорится, что благотворительная организация CORE предоставит организационную и материальную поддержку Кракову, где находятся тысячи беженцев из Украины. В конце апреля Львовщина получила первую партию обещанной гуманитарной помощи от организации Пенна.

Кроме того, режиссер постоянно призывает мир финансово и оружием помогать Украине. В частности, в апреле он обратился к миллиардерам со всего мира, что те купили 12 самолетов для украинского государства.

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