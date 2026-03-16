Трехкратный лауреат Оскара Шон Пенн снова приехал в Украину
- Шон Пенн в третий раз стал лауреатом Оскара, но пропустил церемонию, выбрав поездку в Украину.
- Пенн находится в Киеве, планирует встретиться с Владимиром Зеленским, а также, возможно, посетить фронт.
Американский актер Шон Пенн в третий раз в жизни стал лауреатом Оскара. Но он пропустил церемонию награждения, ведь вместо этого выбрал поездку в Украину.
После церемонии Оскар в сети начали обсуждать возможный приезд голливудского актера в Украину. Стало известно, что Шон Пенн действительно уже находится в Киеве, пишет Le Monde.
Украинский чиновник в комментарии AFP подтвердил, что актер действительно приехал в Украину. У Шона Пенна запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Он находится в Украине, но это частный визит. Он просто хочет поддержать Украину,
– сказал украинский политик.
Другой источник сообщил, что после встречи с президентом Шон Пенн планирует "отправиться на фронт".
Шон Пенн в Киеве 16 марта / Фото Getty Images
При чем здесь Юрий Горбунов?
16 марта в сети также появились фото Шона Пенна на железнодорожном вокзале Киева. Эти снимки опубликовал Юрий Горбунов. Так украинский продюсер поздравил актера с очередным триумфом на Оскаре.
Поздравляем нашего друга и патриота Украины Шона Пена, с третьим в его жизни Оскаром! Браво, Маэстро, и благодарим за неустанную поддержку Украины!
– написал продюсер.
Горбунов опубликовал совместные фото с командой и Шоном Пенном. И в комментариях Сергей Лещенко отметил, что это архивные снимки, сделаны в 2025 году.
В то же время у Юрия Горбунова спросили, действительно ли Шон Пенн едет в Украину на съемки. И продюсер ответил утвердительно.
Горбунов о приезде Шона Пенна / Скриншот из инстаграма
Шон Пенн пропустил Оскар ради Украины
- Голливудский актер Шон Пенн с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. Он неоднократно посещал Киев, общался с президентом Зеленским, а в ноябре 2022 года даже подарил лидеру страны одну из своих статуэток Оскара. В ответ его наградили орденом "За заслуги" III степени.
- 16 марта Шон Пенн получил третий Оскар – он победил в номинации "Лучший актер второго плана" за роль в фильме "Одна битва за другой". Однако актер проигнорировал церемонию награждения.
- Ранее в The New York Times писали о том, что Шон Пенн в конце прошлой недели уехал в Европу – в его планах была поездка в Украину. Это в очередной раз показывает позицию актера и его приверженность украинскому народу.