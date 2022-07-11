"Меня никто не отпустит воевать": Коля Серга вспомнил, как Шон Пенн просился на фронт

Две недели назад оскароносный актер Шон Пенн снова приезжал в Украину и объездил несколько ее уголков. В Днепропетровской области он встретился с Колей Сергой и, как выяснилось, просил помочь ему пойти воевать.

С 61-летним Шоном Пенном Коля Серга познакомился не случайно. Он специально приехал в Киев, чтобы провести public talk (публичный разговор) с актером, но тот перенес беседу из-за трагедии в Кременчуге. Однако их встреча таки состоялась – недалеко от Днепра, куда звезда приезжал с визитом. Певец же был в составе пресс-группы.

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Как Шон Пенн просил Колю Сергу взять его в ВСУ

Подружился с ним. Очень он крут. Очень вовлечен не только снимать документальное кино, активно хочет быть вовлечен и к военным действиям. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?" Я говорю: "Потом поговорим",

– с улыбкой вспомнил Коля Серга.

что Шон Пенн действительно хочет воевать против россии, ведь говорит об этом не в первый раз. "Если вы окажетесь в Украине, это мысль обязательно у вас возникнет. Ты думаешь, в каком веке мы живем? Ты думаешь, на днях ты был на заправке в Брентвуде, а сейчас думаешь о том, чтобы бороться против россии? Что, черт побери, происходит?" – говорил актер в интервью Hollywood Authentic

Шоумен также с первых уст узнал о чем будет документальный фильм Шона Пенна Vice. "Он снимает документальное кино в Украине, об украинском духе, о перерождении украинской нации, которая сбрасывает с себя шелуху и обнажает ядро", – рассказал певец.

Когда Серга успел встретиться с голливудским Шоном Пенном

В конце июня Шон Пенн во второй раз приехал в Украину во время войны. Он хотел своими глазами увидеть последствия зверств россиян, поэтому поехал в Бучу, Ирпень, а затем наведался в Киев, Львов, на Днепропетровщину. Именно там он и познакомился с Колей Сергой.

Певец, который с первых дней войны служит в рядах ВСУ, передал Пенну картину из благотворительного проекта Vony Razom – "333". Неизвестно, за какую сумму голливудский актер ее выкупил, но все деньги от продажи перечислили на нужды Вооруженных Сил Украины.

Шон Пенн встретился с Колей Сергой и приобрел картину / Фото из инстаграммы Vony Razom